Fámy o zdravé stravě. Keto diety mohou být velmi nebezpečné, líčí profesor Piťha

Napsal jste knihu 140 otázek a odpovědí o výživě a potravinách. Je nejasností kolem zdravé stravy pořád ještě hodně?

Zájem o zdraví je ohromný, ale je těžké mít spolehlivá data o zdravé výživě. Když změříme pacientovi tlak nebo cholesterol, máme prokazatelná čísla, s nimiž je možné pracovat, ale co člověk jí a co jednotlivé potraviny obsahují, není tak jednoduché změřit a hodnotit. Proto je v oblasti výživy ohromný prostor pro určitou šedou zónu nepodložených názorů a domněnek, včetně úplných nesmyslů. Každý může na internetu prezentovat nějaká doporučení a je těžké se v tom vyznat. My jsme se pokoušeli nějakým způsobem to standardizovat. Jedna z mála poměrně dobře vědecky zpracovaných dat pocházejí z dlouhodobé studie ze Španělska z roku 2013, která velmi přesvědčivě prokázala, že středomořská dieta (tedy hodně ovoce, zeleniny, ryb, luštěnin, těstovin, dále ořechy a panenský olivový olej, občas červené víno, a naopak snížený příjem červeného masa a soli; nedominuje žádný typ potraviny a žádná surovina není sama o sobě schopna naplnit energetické a nutriční potřeby organismu, pozn. red.) má významný vliv na snížení rizika srdečněcévních příhod.

Kdybychom mohli zakázat slazené nápoje a fruktózu (kromě ovoce), zásadně by ubylo veškerých onemocnění, cukrovkou počínaje a těžkými infarkty a mozkovými příhodami konče.