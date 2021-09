Svačinkami se projedl k obezitě, nyní je muž samý sval

Scott už se přestal poznávat v zrcadle a jeho nové silnější já se mu nelíbilo. Sám se sebou nebyl spokojený, což se odráželo i na jeho psychice. Byl podrážděný a sebevědomí měl na nule.

„Když jsem se díval na fotografie z dovolené, byl jsem opravdu nešťastný. Nelíbilo se mi, jak vypadám. A to nebyl jediný problém. Stačilo, abych šel na dovolené na pět minut se syny na kajak, a už jsem nemohl popadnout dech. Přestával jsem jim stačit,“ svěřil se dvojnásobný táta.



Právě nepříjemné zážitky z rodinné dovolené donutily muže konečně změnit životní styl a začít cvičit. Když byl mladý, hrál ragby a byl ve skvělé kondici. Každý ho znal jako fit chlapíka, který miluje sport. Stačilo pár měsíců a stal se z něj někdo úplně jiný.

„V roce 2018 jsem založil vlastní podnik. Kvůli tomu jsem až čtrnáct hodin denně trávil doma za počítačem a neudělal jsem jediný krok. U stolu jsem jen jedl. Měl jsem několik svačinek a opravdu nebyly zdravé,“ pokračoval v rozhovoru pro Daily Mail.



Rozhodl se vyzkoušet tříměsíční cvičební plán, který našel na internetu. Zahrnoval i radikální změnu jídelníčku. Bylo těžké ze dne na den skoncovat se sladkými tyčinkami i chipsy. Scott ale stále myslel na to, že vše dělá pro rodinu, a to ho hnalo kupředu. Nakonec vydržel celé tři měsíce a cvičení i zdravý životní styl ho začaly bavit natolik, že v tom pokračuje dodnes.

„Po devadesáti dnech už jsem viděl, že se mi na břiše rýsují svaly. To mě dost motivovalo. Teď mám za sebou devět měsíců a vypadám jako někdo jiný. Jsem v lepší kondici, než když jsem hrával ragby. Myslím, že jsem udělal to nejlepší, co jsem mohl,“ doplnil. Dnes jí šestkrát denně zdravá jídla a každý den si najde čas i na cvičení. Nejvíc ho baví posilování.