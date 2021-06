Muž chtěl vypadat jako superhrdina, ale přehnal to se silikonem

Během let se stal na plastikách závislým. Jeho vzhled se pro něj stal obsesí a rozpadl se mu kvůli tomu i vztah. Jeho snoubenec zrušil svatbu a odešel od něj. Nyní je mu ale velkou oporou a doprovodil ho i k lékaři.

„Nikdy v životě jsem neviděl, že by v sobě člověk měl vpraveno tolik silikonu. Implantáty jsou běžné, v dnešní době to není nic neobvyklého. Je už ale spíš rarita, když má někdo za sebou tolik aplikací silikonových injekcí. Je to velmi nebezpečné,“ sdělil lékař poté, co Barak prošel vstupní kontrolou na klinice, kde lékaře žádal o pomoc.

Podle lékaře Terryho Dubrowova dochází ve většině případů k deformaci svalové tkáně a vznikají nevzhledné boule, které jsou pro člověka bolestivé.

Mohou také poškozovat nervy a způsobovat další obtíže. V mnoha případech prý pacienti uvádějí i bolesti hlavy. „Nelíbí se mi, jak se změnil tvar mých paží. Už to není hezké. Vypadá to otřesně,“ svěřil se muž u lékaře v rámci pořadu Botched.

Jedinou pomocí pro něj byla operace, během které se všechen silikon z paží dostal ven. „Chci se zbavit problémů, které mi ty boule způsobují. Je to bolestivé,“ sdělil. Kvůli nevítaným útvarům v rukách nemůže pořádně cvičit a věnovat se oblíbeným sportovním aktivitám.

„Nejde tady o život. Ale rozhodně tu jde o jeho kvalitu,“ doplnil lékař, který doporučuje všem, aby se vyvarovali aplikací roztoku pomocí injekcí a navíc na pochybných klinikách. Vždy by podle něj měli volit implantáty a především si každý zákrok dobře rozmyslet.