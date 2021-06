Žena uspěchala plastiku zadku a potýkala se s problémy

Temeeka toužila po proměně, kterou si před lety dopřála. Měla kila navíc a chtěla se jich jednou pro vždy zbavit. Zvolila možnost operace a zmenšení žaludku. Lékař ji však přesvědčil, že když už bude na sále, mohla by se provést i další operace.

Navrhl jí liposukci, přesun tuku z břicha na jiné části těla a v neposlední řadě také plastiku zadku za použití silikonových implantátů. Temeeka souhlasila, lékaři důvěřovala a myslela si, že vše bude pod kontrolou. Nenapadlo ji, že by mohly nastat komplikace. Ty přišly hned poté, co začala shazovat kila a tělo se měnilo. Implantáty se pohybovaly a výsledkem byl nevzhledný zadek, který vypadal nepřirozeně.

Po letech se rozhodla pro další operaci a svěřila se do rukou expertů v oblasti zpackaných plastik Terrymu Dubrowovi a Paulu Nassifovi. „Takže ten doktor dobrák vám udělal na sále rovnou několik operací. Když už jste tam ležela, tak se do toho pustil,“ komentoval se smíchem zákroky ženy jeden z lékařů. Sám situaci hodnotil jako nešťastnou, protože bylo jasné, jak se tělo po operativním zmenšení žaludku bude chovat.

„Taková operace byla nesmyslná ještě z jednoho důvodu. Aby se žena mohla dobře hojit a zotavit ze zákroku, nemohla si lehnout ani na břicho ani na zadek pro úlevu a obě části těla tak byly vystavované tlaku, který po operaci nebyl žádoucí,“ pokračoval lékař.



Souhlasila s ním i Temeeka, která byla štěstím bez sebe, že lékaři provedli nápravnou operaci a dali jí zadek po letech opět do kupy. „Nebyla jsem vůbec spokojená s tím, jak vypadám. Na sebevědomí mi to nepřidalo. Děkuji lékařům z kliniky v Los Angeles, kteří mě dali do pořádku,“ dodala v pořadu Botched.