Zpěvák chce vypadat jako Korejec, lidé mu kvůli tomu vyhrožují smrtí

Už čtyři miliony korun utratil za plastiky. Má jich za sebou patnáct a podstoupil i přes sto kosmetických zákroků. Původní vzhled už je minulostí. A před sebou má ještě další operace, protože si stále nepřipadá jako Korejec.

Posedlost Jižní Koreou u něj vznikla v roce 2013, když zemi navštívil. Zalíbila se mu kultura země i typický vzhled místních obyvatel. Od té doby se do této podoby začal stylizovat a nyní zpívá i K-Pop, který je v Koreji velmi populární.

„Na sociální síti TikTok jsem měl velké problémy s urážkami a šikanou. Bylo to velmi intenzivní a hodně nepříjemné. Nedovedete si představit, jak jsem se cítil, když jsem ta hrozná slova četl,“ svěřil se svým fanouškům na Instagramu.

Dokonce vznikla petice, která měla zpěvákovi zabránit v jeho další kariéře. Podle něj někteří Britové nemohou vystát, že muž z Velké Británie touží být Korejcem.

„Už se zkrátka považuji za Korejce. Takový jsem a mrzí mě, že jsou lidé, kteří se s tím nedokážou smířit. Nevidím na tom nic špatného. Každý má nějaký sen. Když jsem se poprvé setkal s šikanou, myslel jsem, že to nezvládnu. Psychicky jsem se cítil hrozně,“ pokračoval.

Sdělil, že pomýšlel i na sebevraždu. „Ležel jsem ve vaně několik hodin a cítil se mizerně. A pak jsem začal přemýšlet nad tím, zda by opravdu nebylo lepší, kdybych tu nebyl. Věděl jsem, že zrovna v tu chvíli bych to mohl ukončit hodně rychle. Naučil jsem se myslet pozitivně a vyhnal jsem takové myšlenky rychle z hlavy,“ doplnil.

Je si vědom toho, že na světě jsou miliony dalších lidí, kteří možná procházejí něčím podobným a myslí si, že právě proto by o šikaně měl veřejně mluvit. „Takové věci by se nikomu neměly dít a je důležité o tom mluvit. Kéž by má slova konečně některým lidem otevřela oči,“ dodal.