Vzhled je stejně důležitý jako naše nitro, říká padesátiletá herečka

V rozhovoru pro Daily Mail popsala, jak už ve svém věku neřeší, co si myslí druzí. Je pro ni zásadní, aby si užívala každý den tak, jako by byl ten poslední. Právě v tom ji hodně popostrčila pandemie koronaviru. Když najednou neměla možnost vyjít z domu natož cestovat, uvědomila si, že by si život měla užívat ještě mnohem víc.

„Už se nechci omlouvat, chci svůj život zpět. Slýchám, jak se lidé omlouvají za to, že odletěli na dovolenou. A já říkám, že není důvod se omlouvat. Každý má přeci právo na to se bavit. Poslední roky nás naučily, že život je příliš krátký na to, abychom si ho neužívali,“ myslí si Holdenová.

Je zvyklá na to, že ji lidé za mnohé kritizují. Jako veřejně známá osobnost s takovým chováním počítá a už si z něho příliš nedělá. Po padesátce okolí čekalo, že už přestane nosit sexy oblečení a bude usedlá. To však nemá v plánu. Chce být nadále sama sebou.

Zaráží ji, že i v dnešní době někdo chce ženám nařizovat, jak se mají oblékat, zatímco u mužů to málokdo řeší. Narážela tak na svého kolegu Simona Cowella, který je milovníkem rozepnutých košil. „Kouká mu hruď a nikdo to neřeší,“ pokračovala.

Vzhlíží ke starším kráskám, které ji inspirují a právě je má za velký vzor. Patří k nim ty největší celebrity. „Miluji Kylie Minogue, Jennifer Anistonovou, Sharon Stone. A podívejte se na Jennifer Lopezovou. Nikdo není víc sexy. Nebo Jane Fonda. Každá herečka si chce uchovat to, jak je vnímána. Proč se vykašlat na svůj vzhled. Je stejně důležitý jako naše nitro,“ doplnila dvojnásobná máma.

Sama se o sebe pečlivě stará. Není ale zastánkyní diet, protože miluje jídlo. Jen jí střídmě a cvičí. Miluje pohyb a věří, že právě díky starání se sama o sebe vypadá stále dobře.