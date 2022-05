Zákeřný ničitel spánku. Syndrom neklidných nohou vám nedá spát

Není nic úmornějšího, než když jste unavení, máte za sebou těžký den, oči se klíží, ale kýžený spánek ne a ne přijít. A ještě horší je, když za to můžete vy sami. Přesně to se děje pacientům se syndromem neklidných nohou. Jejich tělo je neustále nutí s nimi pohybovat, a to právě ve chvíli, kdy se organismus konečně dostane do klidu – tedy hlavně před usnutím anebo třeba ve chvíli, kdy si chcete odpočinout a sednete si konečně ke svému oblíbenému televiznímu seriálu.

Jde o neurologické onemocnění, které se těžko diagnostikuje a lidi mnohdy ani nenapadne zajít kvůli němu k lékaři. Projevuje se totiž různými způsoby, které se těžko popisují. V nohou necítíte vysloveně bolest, která by vás do ordinace nasměrovala. „Je to spíše jakési pnutí, pacienti často mluví o tahání nebo vnitřním tlaku v končetinách,“ uvádí lékař William Morrison.

Způsobuje únavu a nervozitu

Někdy se k nim přidá i mírné mravenčení v nohou, střídání pocitů chladu a horka anebo zdánlivě těžké dolní končetiny, které občas otékají. Není to nic zásadního, a kdyby člověk mohl usnout, ani by to neřešil.

„Nedostatek spánku je vážná věc. Po čase je člověk kvůli němu vyčerpaný, ale i nervózní a nemůže se soustředit. V krajním případě to může přerůst až do depresivních stavů,“ popisuje potíže lékař. Mnohem více hrozí také srdeční choroby, mrtvice nebo diabetes.

Léčba je složitá, ale nikoli nemožná

Na vině je v prvé řadě genetika. Někdy se ale dané problémy objeví také po jiných nemocích – hlavně těch, které souvisí s ledvinami. V mnoha případech se syndrom neklidných nohou ozve i v těhotenství, a to převážně ve třetím trimestru. Po porodu většinou trable zmizí.

„Léčba je zde ovšem svízelná, vzhledem ke kontraindikaci většiny doporučovaných léků,“ varují autoři pojednání na toto téma, lékaři Jana Vávrová a David Kemlink, Syndrom neklidných nohou se léčí medikamenty, ale není vždy nutné se k nim hned uchylovat.

V lehčích případech pomáhá podle zmíněných odborníků například cvičení a protahování anebo také studená sprcha.

Zkusit můžete masáže nohou nebo lymfodrenáže, vibrační podložky či ledové zábaly. Do jídelníčku zařaďte hodně železa – jezte tmavé maso, vejce, mořské plody, ořechy, semínka, špenát nebo luštěniny.

Hodí se i dostatek hořčíku a vitaminu B12. Pochutnávejte si proto na ananasech, banánech, borůvkách, artyčoku nebo rybách. S podobnými neurologickými potížemi bojovaly už naše babičky. A jak už to tak bývá, na pomoc si přizvaly přírodu. Sázely hlavně na bylinkové čaje. Hodí se nať meduňky, květ heřmánku nebo kořen kozlíku lékařského.

Naopak vyvarovat byste se měli kofeinu, alkoholu a cukru. Hodně podle odborníků pomáhá zbavit se stresu. Doporučují proto procházky na čerstvém vzduchu, wellness pobyty a pravidelné lehké cvičení, které vám rozproudí krev v těle.

Důležité je i prostředí, ve kterém spíte. Ložnici musíte milovat, povlečení mějte čisté a dbejte na to, aby vám i matrace naprosto vyhovovala. A pak snad bude dobře.