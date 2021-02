Dobrý spánek je zázrak. Zaveďte pravidelný večerní rituál

Přibližně kolem dvaadvacáté hodiny začíná náš mozek produkovat hormon melatonin, kterému se někdy říká spánkový. Usnadňuje usínání a prodlužuje nejhlubší fázi spánku, která je nezbytná k tomu, abychom přes noc načerpali nové síly a pořádně se zregenerovali.

To funguje pouze tehdy, pokud je kolem naprostá tma. Žádná rozsvícená lampička, opodál puštěná televize ani blikající displej mobilu. Dejte si také pozor na rušivé pouliční osvětlení. Jestli máte lampu přímo za oknem nebo vám do ložnice svítí reklama, stáhněte na noc žaluzie.



Opatrně s odpoledním šlofíčkem

Jedině tehdy budete moct na maximum využít schopnosti mimořádně silného antioxidantu, který brzdí proces stárnutí a udržuje naše tělo mladistvé a duši svěží. Při spánku také klesá v těle hladina stresových hormonů a jak známo, právě stres je prvotní příčinou celé řady nemocí.

Jestliže se dobře vyspíte, uděláte zároveň i něco pro prevenci. Upraví se vám tlak, posílí srdce a oběhový systém, zlepší imunita a organismus se celkově zotaví. Aby byl však spánek skutečně kvalitní, měli byste spát v průměru sedm hodin. Ani výrazně méně, ale o moc víc (stejně jako nedostatek spánku škodí také jeho nadbytek).

Máte ve zvyku dávat si odpoledne šlofíčka? Proč ne, ale nepřežeňte to. Nařiďte si budík na 15 až 30 minut. To pro osvěžení bohatě postačí. Nebo si jenom na pár minut zavřete oči a myslete na něco příjemného. Už i to samo o sobě působí blahodárně.

Spánek má vliv i na naši tělesnou hmotnost. Vědci prokázali, že u lidí, kteří spali menší počet hodin, klesla hladina hormonu leptinu. To je látka, která dává mozku signál, že je člověk sytý, její dlouhodobý nedostatek vede až k obezitě.

U nespavců zároveň stouplo i množství dalšího hormonu ghrelinu. Ten naopak vyvolává pocit hladu. Takže chcete-li si udržet optimální hmotnost, případně i něco shodit, pořádně se na to vyspěte.

Zaveďte pravidelný večerní rituál

Někdy se stává, že byste rádi spali, ale nejde to. Příčiny můžou být rozličné: přemíra starostí, přetopená ložnice, příliš vydatná večeře a podobně. Co tedy udělat pro to, aby se vám dobře usínalo?

Ještě než půjdete do postele, dejte si horkou vanu. Teplá voda sníží svalové napětí a jak bude tělo po koupeli postupně chladnout, zpomalí se tep a dostaví se pocit příjemné únavy.

Zkontrolujte také teplotu v ložnici. Ideálně by tam mělo být kolem 18 °C. Před spaním vynechte všechna záhřevná jídla, především sladkosti a ostré pokrmy, zapomeňte také na alkohol, silný černý čaj a kávu.

Uvolněnou atmosféru pomůžou navodit i některé éterické oleje. Mezi nejlepší relaxační vůně patří heřmánek, vanilka, mandarinka, bazalka, neroli (olej z pomerančového květu), růže, santalové dřevo anebo ylang-ylang. Do aromalampy kápněte pár kapek a postavte si ji blízko k posteli. Případně si malé množství oleje naneste přímo na polštář.