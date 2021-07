Dobrý spánek znamená spokojený život. 10 tipů, jak se konečně vyspat

Prospíme zhruba třetinu života. Mnohým z nás se ovšem nedaří tuhle ideálně osmihodinovou noční relaxační fázi pro tělo i mysl dodržovat. Chybějící odpočinek se pak odráží na naší náladě a zdraví. Obráceně proto platí, že kdo dobře spí, ten lépe žije. A dokonce je i chytřejší, protože to, co se přes den naučíme, se totiž do mozku ukládá hlavně v noci.

Posiluje imunitní systém

Ve spánku se odehrává hodně dobrého pro naše zdraví. Tělo opravuje poškozené buňky, buduje svalovou a kostní hmotu. Kvalitní spánek je i nejlepší cestou, jak předcházet nachlazení. Zatímco si jen tak ležíme, běží náš imunitní systém na plné obrátky. A ze spánku profituje dokonce i naše postava, protože během něj tělo produkuje hormony, které utlumují pocit hladu.

Kdo spí krátce, má většinou více chuti k jídlu. Odborníci ale říkají, že když tu a tam nejdeme do postele včas, není to zase taková tragédie. Nejdůležitější hluboká spánková fáze se totiž dostavuje v první polovině spánku, a je jedno, zda se k němu uložíme před nebo po půlnoci.

Ve spánku si dobíjíme baterky

Dohnat spánkový deficit lze, vyspat se do zásoby ovšem nikoli. Naše tělo totiž funguje jako akumulační baterie, taky se nedá nabít na více než na sto procent. Kolik hodin spánku je k tomu potřeba, je velmi individuální.

Rozhodující je dostatečná fáze hlubokého spánku. Přečtěte si nejlepší tipy, jak ho docílit. Kromě toho se dozvíte, co o vás prozradí vaše oblíbená spánková pozice.