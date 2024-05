Největší faux pas roku 2001. Björk tehdy šokovala svět labutími šaty

Vlastně to nebyly vůbec hezké šaty, spousta lidí by je i dnes označila za kýčovité. Přesto – nebo možná právě proto – se s nimi zpěvačka Björk zapsala do dějin módy. Čím to, že si model s labutí obtočenou kolem krku vysloužil takovou slávu? A proč je vnímán jako přelomový?