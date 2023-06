Lucie vyřadila z jídelníčku sladké a smažené. Za rok zhubla 15 kilogramů

„Když jsem si po dlouhé době stoupla na váhu, byla jsem znechucená, protože atakovala trojciferné číslo. Navíc mě začaly bolet i záda. Bolest se časem stupňovala a nechtěla odeznít. Nezbylo mi nic jiného, než se sebou začít něco dělat,“ vzpomíná Lucie.

Svou práci v bance má moc ráda, na druhou stranu si uvědomuje, že právě i kvůli ní se dostala v mladém věku na 93 kilo. A tak se rozhodla konat.

„Pro začátek jsem omezila sladké nápoje a vyřadila cukrovinky, pečivo, smažená jídla a slané brambůrky. První výsledky se dostavily brzy. A řeknu vám, že to byla změna! Smažený řízek nahradily jarní závitky, knedlíky rýžové nudle a vepřo, knedlo, zelo vietnamská kuchyně, které jsem naprosto propadla,“ říká mladá žena.

Cílová rovinka

Lucie se ovšem nezaměřila jen na změnu jídelníčku, začala se také více hýbat, což se zakrátko odrazilo i na její postavě. Za rok se jí podařilo shodit patnáct kilogramů.

„Teď mi váha ukazuje 78 kilo, zdaleka ale ještě nekončím. Jsem tvrdohlavá, a co si umanu, to se musí stát. Moje cílová rovinka je pětašedesát. A k tomu vysněný piercing v pupíku. Doufám, že do roka a do dne se na sebe podívám do zrcadla a řeknu si jupí,“ plánuje už žena narozená ve znamení Berana.

A dodává, že největší oporu měla ve své dceři, která s ní dokonce chodila i na lekce jógy. Nechtěla, aby v tom byla sama. „Dcera je pro mě velkou motivací. Letos byla vybrána do semifinále soutěže Mini Miss 2023. Je mezi dvaceti nejkrásnějšími děvčaty z celé republiky. To víte, jsem máma, a tak už ji vidím s korunkou na hlavě. Ale ať to dopadne, jak chce, nepřeju si, aby moje ‚královna‘ měla obézní maminku,“ dodává Lucie.

Tlustá a nemotorná

„Není to tak dávno, kdy i já jsem byla ještě holka,“ pokračuje ve vyprávění. „Moc ráda na ten čas vzpomínám, i když měl taky své nedostatky. Jako malá jsem jezdila často k babičce, která neustále zjišťovala, jestli nemám hlad. A když jsem všechno snědla, hezky mě pochválila. Ty dobroty jsem ale bohužel nevyběhala. Není se tedy čemu divit, že už v té době jsem měla nadváhu. Děti se mi smály a dávaly mi ošklivé přezdívky. Prostě jsem byla malá nemotorná tlustá bečka, které nikdo neřekl jinak než ‚Knedlo‘. Ani mi to nevadilo. Asi jsem si na to zvykla.“

První zlom přišel v deváté třídě, kdy se Lucie chystala na střední školu. Najednou chtěla být krásná a oblíbená. „Jako holky z filmů o královnách středních škol, na které jsem v té době ráda koukala,“ směje se sympatická maminka.

Minisukně a krátké tričko

„Na střední škole jsem se čerstvě plnoletá šíleně zamilovala. Místo učení na maturitu jsem bezmyšlenkovitě trénovala svůj nový podpis a snila o dni, kdy mě můj vytoužený princ požádá o ruku a stanu se paní Ellingerovou. Nebudete věřit, ale i na tu svatbu později došlo. Ještě před tím jsem ale po čtyřech letech randění neplánovaně otěhotněla. Přítel byl o pět let starší a já měla strach mu to říct,“ vzpomíná mladá žena. Nakonec vše dobře dopadlo.

„Jsme spolu dneska už sedmnáct let a máme dvě děti. Třináctiletý syn je stejně úžasný jako jeho sestra, můj poklad,“ pěje chválu na své děti šťastná máma. V těhotenství a po porodu svou postavu nijak neřešila.

„Manžel mi nikdy nedal úplně najevo, že mu moje vytahané tepláky vadí. Při pohledu na staré fotky ale nechápu, jak jsem takhle mohla existovat. A svému muži děkuji, že mě v té době nevyměnil. Poté, co se mi podařilo zhubnout, jsem prožívala až euforické pocity. Z velikosti 2XL jsem se dostala na L. Zase můžu nakupovat v běžné konfekci a vybírat si oblečení, které se mi líbí. Sebevědomí mi zvedá i obdiv okolí. Doufám jen, že se do fáze obezity už nikdy nedostanu. A všem, kteří se chystají hubnout, držím pěsti. Stojí to za to! Život máme jen jeden a opravdu je příjemnější po světě chodit, a ne se koulet,“ vtipkuje dnes už štíhlá Lucie, která si užívá jaro a těší se na léto.