Za všechno může dárek od manžela, říká Andrea. Zhubla 20 kilogramů

„Stereotypy jsou zákeřné. Můj mozek mi sice dlouho našeptával, že bych už měla sama se sebou něco začít dělat, ale jak všichni víme, je těžké zbavit se návyků a najet na nové. Moje oblíbené motto: ‚Kde je vůle, tam je i cesta!‘ fungovalo jen večer v posteli, kdy jsem sama sobě slibovala, že zítra s tím hubnutím už určitě začnu. Jenomže ráno jsem si zase namluvila, že svůj ‚vesmírný start k lepší postavě‘ potřebuju posunout na konec týdne, nebo dokonce na konec měsíce,“ směje se Andrea.

Zlomový okamžik ovšem přišel v dubnu, kdy k narozeninám dostala od svého muže krásné sportovní tričko.

„Ten dárek jsem si vyložila jako výzvu, abych se už konečně rozhoupala ke změně životního stylu, a tak trochu vnitřně dotčená jsem šla do akce. Když jsem pak jednou manželovi popisovala, co bylo tím klíčovým spouštěčem, nechápal, jaký příběh jsem si ve své mysli vytvořila. Prostě mi dal jen tričko, co se mu líbilo! Můj mozek si to ale přebral jinak,“ vypravuje pětačtyřicetiletá žena, která se k výzvě postavila čelem a začala docházet k výživovému poradci v Mladé Boleslavi.

K jídlu jsem se přemlouvala

„Mým cílem tehdy bylo shodit 10 kilo. Nakonec to bylo ještě o dalších 10 kg víc! K programu jsem přistoupila zodpovědně. Kila v podobě tuků šla pomalu dolů a po dvou týdnech mě opustily i chutě na sladkosti. Skvělé ovšem bylo, že mi poradce do jídelníčku zařadil i moje oblíbené potraviny. Klíčový pro mě byl pravidelný režim ve stravování. V prvních týdnech jsem se dokonce k jídlu musela tak trochu přemlouvat, mé tělo prostě nebylo zvyklé mít pětkrát denně přísun jídla,“ vypráví Andrea.

„Do jídelníčku jsem zařadila pestrost, vyváženost a pravidelnost. S nelibostí jsem omezila milované sladkosti, i když jsem je nemusela úplně zavrhnout. Občas si dám skvělou zmrzlinu ve zmrzlinárně v Loučni od své švagrové, kousek domácího švestkového koláče nebo věneček od mé maminky. Někdy si dopřeju i oblíbené prosecco a nikdy jsem se nevzdala kávy s mlékem. Tu prostě musím mít,“ přiznává vesele Andrea.

Oporou v hubnutí jí je celá rodina, manžel kupuje potraviny podle seznamu výživového poradce a jídla Andree často sám i připravuje a vaří.

„Nesmím zapomenout také na maminku, která mi od začátku fandí. V době mého hubnutí vařila pro mé syny jejich oblíbený hovězí gulášek nebo bramborový salát s řízkem. A na mě nikdy nezapomněla se skvělým candátem. Je nejlepší kuchařka, co znám,“ chválí maminku sympatická žena, které se ve výsledku podařilo shodit 20 kilogramů. Zároveň prozradila, že ačkoliv nikdy nepatřila mezi hubeňoury, nadváhu neměla, dokonce ani v těhotenství.

„Mám dva syny – dvanáctiletého Jakuba a devítiletého Matěje. Během prvního těhotenství jsem nabrala jen 8 kilo a podařilo se mi shodit téměř vše. To druhé těhotenství bylo trochu obtížnější. Občas jsem si poležela v nemocnici a nabrala jsem 14 kilo, hmotnost jsem s velkými obtížemi dávala postupně dolů. Ale i to se mi podařilo! Až teď po čtyřicítce mi korigování hmotnosti začalo působit problémy. Poslední dva roky jsem se na sebe díky náročné práci prostě vykašlala. Proto se teď, když mám 63 kilo, cítím víc jako žena. Věřím si a stouplo mi sebevědomí. Mám energii a chuť do života. Je to moc příjemný pocit.“

Pár triků Nevzdávejte se úplně sladkého, ale jednou za čas si ho dopřejte, abyste nebyli v pokušení „do toho“ znovu spadnout. Ideální je zákusek, který obsahuje ovoce, tvaroh nebo celozrnnou či špaldovou mouku. Dobrá je i kvalitní hořká čokoláda. Před jídlem vždy vypijte sklenku vody, sníte toho méně. Obecně však platí, že přejídání zabrání hlavně vyvážený a zdravý jídelníček.

„A stejně fajn pocit je, když si zkouším v kabince džíny a můžu se sama na sebe koukat. Manžel mi v obchodě vždycky rád hází do kabinky barevná trička a svetříky. Šedé a černé kousky v zahalujícím stylu už moc nenosím. Doma teď vytahuju ze skříně sukně a šaty, které mi zase padnou. Jednoduše si přijdu spokojená a i manžel ví, že jsem ušla kus cesty, a cítím, že je na mě pyšný,“ říká Andrea, která má pestré barvy ráda jak v šatníku, tak v přírodě.

Vím, že to bude pořádná makačka

„Podzim je krásný díky své barevnosti a pestrosti. Máme psa, a proto s ním často chodíme na procházky do přírody. A právě teď na podzim bývají moc prima. Zbožňuju, když je třeba i v první půlce listopadu ještě teplo a svítí sluníčko. Můžu tak trávit hodně času i na zahradě. Letos jsme sklízeli maliny, ostružiny, jahody a bylo i dost švestek. Zrovna teď mám v troubě švestkový koláč a dělá mi radost, že moji kluci a kolegové v práci budou mít dobrou snídani,“ vypráví Andrea. A jak bude pokračovat ve svém úsilí?

„Blíží se zima a s ní Vánoce a je tady samozřejmě riziko, že mi kila půjdou zase trochu nahoru. Vracím se proto po dvou letech k power józe a kardio cvičení flowin, kterým jsem se dříve věnovala. Bude to sice makačka a mé tělo dostane zabrat, ale věřím, že mi to půjde dobře. Mám chuť a chci, to je nejdůležitější. A zimu si hodláme užít! Snad napadne sníh, který v posledních letech dost chyběl. Všichni rádi lyžujeme a kluci zkoušejí i snowboard a běžky. Občas si jdeme společně zabruslit. Tak se těšíme, třeba nás zima překvapí.“