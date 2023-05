Na fotce jsem se schovávala za psa, vzpomíná Monika. Zhubla 14 kilogramů

„Bylo to fakt děsné! Všechny kalhoty mě škrtily v pase, tak jsem si musela koupit o číslo, někdy i o dvě větší. Hlavně jsem si však nemohla v obchodě vybrat. O tom, že zhubnu, jsem přemýšlela delší dobu, ale musela jsem k tomu dospět postupně. Komu by se do toho chtělo, když si rád dává k večeři pizzu a k ní dvě skleničky vína,“ směje se Monika, která v době, kdy měla odlétat k moři, zjistila, že se nevejde ani do plavek.

Nevešla jsem se do plavek

„Vidím to jako dneska! Vypravila jsem se s kamarádkou, co si zrovna taky chtěla pořídit nové plavky, do obchodu. Jenže zatímco ona si vybrala hned a krásně jí sedly, tak já pořád nemohla na žádné natrefit.“

Pár triků Hodně zeleniny

Ke každému chodu se snažte sníst alespoň pár kousků zeleniny. Je nízkokalorická a dobře vás zasytí. Poslední jídlo

Asi tři hodiny před spaním už nic nejezte. Nejenže tak nepřiberete, ale navíc se vám bude dobře spát.

„Kamarádka se sebrala a šla se zeptat prodavačky, jestli nemají větší číslo. Ta potom zalovila ve spodním šuplíku a pár jich vytáhla. Musím přiznat, že ač jsem si jedny nakonec koupila, bylo mi to hodně nepříjemné. A můj pocit nepohody umocnil ještě druhý zážitek. Když jsme byli s partnerem na výletě, chtěl mě vyfotit u rozhledny. A já před sebe postavila psa, abych nebyla tolik vidět. V tu chvíli mi došlo, že se za sebe podvědomě stydím. A tak jsem si řekla dost!“ svěřila se mladá žena, která v té době vážila sedmdesát devět kilo a zkoušela všechno možné, aby zhubla.

Fast food jen za odměnu

„Nějakou dobu jsem se omezovala v jídle a zařadila jsem i sport, jenže váha se nehnula ani o píď. Tak jsem to zkusila jinak. Tchyně se švagrovou držely keto dietu a obě zhubly kolem padesáti kilo. Dlouho jsem si říkala, že já toto přece nepotřebuju, ale nakonec jsem to zkusila taky. A výsledky se dostavily,“ pochvaluje si Monika, která podstatně změnila jídelníček. Dodnes si čte obaly na potravinách a vybírá jen ty se sníženým obsahem cukru.

„Vynechávám taky veškerý alkohol, slazené limonády a v restauraci si místo guláše a knedlíků se zelím dám salát. Jako asketa však nežiju. Jednou za týden si domů objednáme nějakou dobrotu. Občas vyrazíme i do fast foodu, ale snažím se, aby to bylo jen za odměnu a ne pravidelně,“ říká žena narozená ve znamení Střelce, která dietu držela dvakrát a nakonec byla úspěšná. Podařilo se jí shodit čtrnáct kilogramů.

Pomohl i pohyb

„Na tomto výsledku se však podílel i pohyb. Nejdřív jsem chodila na dlouhé procházky se psem. Pak jsem začala pravidelně docházet na cvičení H.E.A.T a TRX. Ostatně, pohybu jsem měla hodně i v dětství. Léto jsem pravidelně trávila v jižních Čechách u rodinných známých, kde jsme s kamarády mohli běhat bez dozoru venku. Hráli jsme si se psy a koťaty, jezdili traktorem na pole, lezli do ohrad ke koním a na stromy pro třešně. V potoce jsme zase chytali ryby a koupali se v místním rybníčku. Ani si neumím představit lepší prázdniny. A z jídla jsem nejvíc milovala babiččinu českou kuchyni, hlavně její knedlíky a omáčky,“ usmívá se při vzpomínce Monika, která v té době byla vyloženě hubená. Krátce nato se věnovala i moderní gymnastice a baletu.

Pěknou postavu měla i během dospívání, kdy ji poznal její partner. „Seznámili jsme se v práci na večírku. Tehdy jsem hodně sportovala a byla jsem opravdu štíhlá. Ale postupem času se z mého života vytrácel pohyb a kila šla plíživě nahoru. Snažil se to komentovat co nejméně, protože jsem poznámky na postavu nesla značně nelibě, ale teď je nadšený, že jsem zpět na své váze, a doufá, že už to tak i zůstane,“ vypráví spokojená mladá dáma, která pracuje jako manažerka.

„Po zhubnutí se cítím nesrovnatelně lépe. Nemusím přemýšlet, jaké kalhoty si vezmu do kanceláře, aby mě neškrtily, a v obchodě si můžu vybírat to, co se mi líbí. Nemám problém se svléknout do plavek a na fotkách se už neschovávám za psem,“ neskrývá své nadšení Monika, která zase pár pěkných fotek pořídí, protože miluje jaro a léto.

„To je moje nejoblíbenější roční období. Užíváme si výlety se psem, večer často sedáváme venku nebo relaxujeme u bazénu. A na zahradě, kde jinak hospodaří hlavně naše fenka, zase rádi grilujeme. Maso, zeleninu, klobásky, na co je zrovna chuť.“