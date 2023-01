Štiková zhubla 60 kilo. Už jsem se nechtěla skrývat v hábitech, říká

Televizní divák si Charlotte Štikovou bude pamatovat z rodinné reality show Štiky. Jak teď tu dobu s odstupem reflektujete a kam se posunul váš život?

Na tu dobu vzpomínám jako na takovej bizárek. Byla to jedna velká komedie. Můj život se posunul v tom, že jsem úplně změnila svůj zevnějšek. Ten hlavně. Ale musím říci, že se mi k lepšímu změnila i psychika. Byla jsem dříve taková zničená.

Dočetl jsem se, osobně to teď i vidím, že jste prošla opravdu velkou proměnou. Co vše tomu předcházelo?

Předcházelo tomu i to, že jsem se viděla několikrát v televizi, jak jsem vypadala. Moje váha se pořád jen zvyšovala. Pak se mi třeba skřípaly nervy v zádech a už mě bolely i klouby. Říkala jsem si, že je vlastně škoda zahodit mládí v těle, ve kterém se necítím dobře. A když mám docela hezký obličej, že by byla škoda se pořád skrývat v nějakých hábitech. Nechtěla jsem pak už jeden čas ani chodit mezi lidi. Tehdy jsem si také obarvila vlasy na tmavou barvu, protože jsem chtěla být nevýrazná. Ale řekla jsem si v jednu chvíli, že už to tak dál nejde.

Co v poslední době hodně pomohlo vašemu mentálnímu zdraví?

Hlavně klid a pohoda. Díky tomu, že už teď nejsem s bývalým přítelem Ivkem, se kterým jsem dlouho byla, mám najednou klid, můžu si dělat věci po svém. A jak jsem se dostala i do lepší zdravotní formy, tak to dělá i s psychikou svoje. Dělám si své pracovní věcičky a mám pohodičku.

Charlotte Štiková (Playboy secret lounge, Praha, 18. ledna 2023)

Potkali jsme se na Playboy večírku. Jaký je váš osobní vztah k erotice a pornografii?

Můj pohled na to je takový, že tím nijak nežiji. Měla jsem období, že jsem se zajímala o nějaká videa a tak… Ale spíš se kouknu z legrace na různé bizárky. Jsem taková nefalšovaná lvice, takže já radši osobní kontakt, než se jen takhle koukat! (smích)

Jste typ holky, která se ze zvědavosti koukne i na lesbické a gay porno?

Tak to je slabé kafíčko! Jo, to je normální. Ale spíš jiné bizáry jsem měla na mysli, takové zajímavosti.

Jaké radosti života si teď ráda dopřáváte? Nakupování nebo zkrášlování sebe samotné?

Od všeho něco. Nejsem nějaká shopaholička, že bych se utápěla v obchodech. Jako jo, baví mě to, ale nejsem jako některé holky a ženy, kterým trvá nákup sto let. Už vím, co mi sedne, tak je to se mnou rychlé. Spíš se teď chci zaměřit na svůj projekt o hubnutí a o tom, jak se mi to vlastně všechno podařilo a chci si užívat. Třeba na dovolených.

Ornella Koktová, Charlotte Štiková a jejich matka Monika Binias (2017)

Jak moc ovlivnily sociální sítě váš pohled na ženskou krásu?

Já jsem jedna z mála, co nemá mobil nonstop v ruce. Já třeba často ani neodepisuji na zprávy. Na Instagramu a Facebooku to neprojíždím. Navíc nemám ráda umělý fotky, kdy je každá holka stejná. Mám ráda vzpomínkové fotky, že si řeknu „Jé tehdy jsem zažila to a to,“ a ne že podle Pinterestu kopíruji holky jako podle nějakého schématu. A navíc třeba nebát se ukázat strie? To mi přijde naopak i hezké, má to něco do sebe.

Jaký kritéria musí splňovat váš protějšek a co je pro vás naopak pomyslná červená zóna?

Červená zóna je, když je muž nevychovanej a neumí ani ženě například otevřít dveře od auta. Na prvních schůzkách by měl dávat kytky. Nejhorší věc je, když chlap řekne, že je toho názoru, že by na rande měli za jídlo zaplatit napůl. Zpočátku to je jasné, ale pak třeba na střídačku. Ale takhle by to prostě být nemělo. V dřívějších dobách i ten největší chudák třeba někde utrhl nějakou kytku. Jde o to gesto, že si té ženské váží.

Dovedete říci, kolikrát v životě jste byla skutečně zamilovaná?

Skutečně dvakrát. Jinak to byly takové ty lásky, že si myslíš, že jsi zamilovanej, ale pak to zmizí třeba po měsíci. Ale taková ta pravá zamilovanost? To jsem měla dvakrát.

Jak byste momentálně popsala rodinné vztahy klanu Štikových?

Přijde mi, že je to pořád na stejné bázi. Máma (Monika Štiková Binias) je pořád v Německu, takže tam ani nějaký kontakt není. A s tátou se bavíme. Táta se tedy změnil dost k lepšímu, protože jsme si předtím se ségrou říkaly, že nemá vůbec rodičovské pudy, ale teď je jiný, v takovém dobrém naladění. A se ségrou je to pořád stejné, taky se to tam nijak moc nezměnilo.

Přemýšlela jste někdy nad tím, že byste v rodině něco razantně změnila a byla hlavní mediátor nebo „spojovač“?

Spojovač spojitostí. Ne, ne. Já říkám, ať se každý chová tak, jak uzná za vhodné. Nebudu už v tomto ohledu plýtvat svojí energii. Že bych třeba chtěla zlepšovat vztahy mezi nimi? To ne, to je na každém z nich.

