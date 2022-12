Obří kabáty už nosit nemusím, raduje se Zuzana. Zhubla 28 kilogramů

„Vadilo mi nejen zadýchávání. Kolikrát jsem vyndala ze skříně pěkné oblečení a ono mi prostě nebylo! Ze začátku jsem si říkala, že zvládnu zhubnout sama, že přestanu večeřet, omezím sladké a přílohy. Jenže znáte to… Každý den jsem se vymlouvala, že ještě dneska, naposled, si dám něco dobrého a ‚zítra‘ už začnu s tou dietou. Namísto hubnutí kila přibývala a já se čím dál víc halila do volných svetrů. Nejhorší to bylo v zimě, protože jsem neměla žádné bundy ani kabáty, které bych oblékla, a nové obří jsem kupovat nechtěla, protože co pak s nimi, až budu jednou štíhlá,“ směje se vzpomínce Zuzana, která se ale pro snížení váhy definitivně rozhodla, když jí lékař zjistil vysoký tlak a špatné krevní testy.

Pár triků Jezte zeleninu

Měla by být součástí každého jídla. Má nízkou energetickou hodnotu, a tak ji můžete jíst téměř neomezeně. Výhodou je, že vám zaplní žaludek. Chvilku vydržte

Jestli vás přepadne chuť na sladkosti, počkejte několik minut, měla by zase přejít.

„To mě vystrašilo a došlo mi, že opravdu musím zhubnout! A to hned! Inspirací mi byl syn, kterému se pod dohledem výživové poradkyně podařilo v průběhu půl roku zhubnout třicet kilo. A výhodou bylo, že do hubnutí se pustil i můj muž, který měl také slušnou nadváhu. Ukázalo se, že ve dvou se to skutečně lépe táhne. Oslovili jsme výživovou poradkyni Borkovcovou a začali jsme hubnout s dietním programem. Přiznávám, že jsem poradkyni poslouchala na slovo, protože už vidina toho, že za ní přijdu za týden a ona zjistí, že stanovený program nedodržuju, mě děsila,“ říká Zuzana.

Inspiraci jsem našla u syna

„Nejlepší na hubnutí bylo, že jsem vařila společné jídlo pro sebe i pro manžela a navzájem jsme se hlídali. Mám i to štěstí, že odmala nemusím jak přílohy, tak ani chleba a sladké. Stačí mi ‚maso s masem‘. Jen jsem na začátku měla trochu problém se zeleninou, tu jsem nikdy zrovna nemusela, zato ovoce miluju odjakživa. Teď je to ale opačně, ovoce si dávám jen dopoledne a zeleninu vlastně ke každému jídlu. A kupodivu mi skutečně chutná. Oblíbenou kávu jsem vynechávat nemusela, protože ta ničemu nevadí. No, a vínko? To mám ráda, jsem přece holka z jižní Moravy, ale znám svoji míru,“ vypráví Zuzana.

A dodává, že je od přírody spíš lenivější člověk. Nedá však dopustit na procházky s holemi neboli nordic walking. No, a jak vzpomíná na své dětství?

Zuzana vážila před proměnou 93 kilogramů.

„Vyrůstala jsem na malém městě se spoustou kamarádů, zažila jsem řadu lumpáren a z té doby mi zůstalo i několik přátelství na celý život. S nadváhou jsem měla problém odmalička, zejména když se o tom někdo přede mnou zmínil. Byl to můj největší mindrák. Zajímavé však je, že v těhotenství jsem zase tolik nepřibírala. Mám dvě děti, dceru Michaelu (41) a syna Marka (35), a v těhotenství s nimi jsem přibrala nejvýše do deseti kil. Pamatuju si, že jsem v tu dobu měla ukrutánskou chuť na pomeranče, nic jiného jsem ani jíst nemusela,“ vzpomíná Zuzana, která je moc ráda, že se jí podařilo shodit dvacet osm kilo.

„Můžu teď nosit upnuté šaty a halenky, krátké sukně nebo pásky na šaty. S úbytkem kil mi přibylo sebevědomí. Sama vidím, že mi to teď víc sluší. A hlavně, v pětašedesáti neberu žádné léky, a to je, myslím, to nejdůležitější. A navíc teď klidně můžu při chůzi mluvit, do kopce ani do schodů nefuním a v pohodě dobíhám trolejbus,“ chlubí se žena, která se nedávno se svým mužem stala vítězným párem Proměny roku. A jak se Zuzana těší na Vánoce a advent?

Teď doběhnu i trolejbus

„Zimu nemusím a zimní sporty už vůbec ne. Můj sen je přezimovat jako naše želva Božena, která tráví zimu zahrabaná v listí ve sklepě,“ říká s úsměvem Zuzana.

„Vánoce mám však moc ráda. Stromeček budeme mít staročeský, s jablíčky, ořechy, vizovickým pečivem a slaměnými ozdobami. V kuchyni mívám větve s háčkovanými ozdobami a v předsíni zase větve s klasickými ozdobami, které jsou ještě po babičce. K jídlu bude určitě kapr, kterého mi dieta dovoluje. Ale už teď můžu prozradit, že si v jídle trošku dopřeju, proto hned po svátcích pojedu za výživovou poradkyní, aby mě správně nasměrovala do roku 2023. A abych nezapomněla, těším se na cestování. S mužem jsme si řekli, že dokud můžeme, budeme objevovat nová místa. Nejen v zahraničí, ale i u nás, protože tady je tak krásně. A těším se i na chvíle strávené spolu s našimi pěti vnoučaty na milované chaloupce kousek od Brna,“ dodává Zuzana.