Už nemusím maskovat špíčky, říká Tereza. Za tři měsíce zhubla 12 kilo

„Všechno to způsobil covid. Pracovala jsem na plný úvazek z domova a moje práce je o psaní knih a článků, takže v jednom kuse sedím ‚na zadku‘. Navíc jsem doma učila i děti. Můj fyzický výdej byl opravdu malý a zmenšovat se začalo i moje oblečení. Nosila jsem pohodlné tepláky, které neškrtí, takže jsem si kil navíc ze začátku ani nevšimla. Šok nastal, když konečně otevřeli prodejny s oblečením a já se uviděla svlečená v tom zrcadle v kabince. Břicho mi přetékalo z kalhot, byl to fakt strašný pohled a já celá zpocená a frustrovaná vyběhla ven,“ vzpomíná dneska Tereza, která se rozhodla, že se sebou něco udělá.

Pár triků Jedno jablko denně

Dopřejte si jedno jablko denně, ideálně celé, se slupkou a semínky (nebojte se, nic vám to neudělá). Obsahuje velké množství bio látek, které spustí spalování tuků. Zeleninový předkrm

Dejte si před hlavním jídlem jako předkrm porci zeleniny, zasytí vás a povzbudí látkovou výměnu.

„Stačilo si jen nastavit priority. Inspirací mi bylo mé vlastní já, protože vždycky, když jsem v životě něco nabrala, dokázala jsem si s tím poradit. I díky výživovému poradci, ke kterému jsem kdysi chodila. Ten mi vysvětlil, jak bych měla správně jíst a co moje tělo potřebuje. A to byl hlavně pohyb. Denně jsem proto chodila svižnou chůzí, nastavila jsem si deset tisíc kroků na ‚hodinky’, a to jsem si hlídala. Brzy jsem se cítila líp a viděla první výsledky,“ vzpomíná žena narozená ve znamení Vodnáře, která se zaměřila i na změnu jídelníčku.

Víno je jediná „sladkost“

„Vždy, když potřebuju snížit hmotnost, omezím přísun sacharidů. Nejvíc se v mém jídelníčku objevuje libové maso, ryby, zelenina a nejlépe funguje středomořská strava. Zmenšila jsem si porce a jedla jsem pravidelně pětkrát za den. Vyřadila jsem slané chipsy, fast food, tučné pomazánky, hutné smetanové omáčky a zahuštěné polévky. Přidala jsem co nejvíce proteinů. Myslím, že jídlo by nám mělo dodávat energii a nemělo by se nám po něm chtít spát. Na sladkosti nejsem, takže tam problém nebyl. Alkohol jsem úplně nevyřadila, miluju suché bílé víno, to je vlastně jediná ‚sladkost‘, kterou si dopřávám. Ale všeho s mírou. Kávu sice také piju, ale nesladím. A miluju bylinkové čaje, čisticí, pro podporu imunity, sem tam zařadím urologický čaj,“ vypráví Tereza.

S hubnutím jí pomohla i fenka, kterou si vzala z útulku. Denně spolu nachodily deset kilometrů a její průměrný denní počet kroků vzrostl na třináct tisíc a víc. Váha šla pořád dolů, za tři měsíce sundala dvanáct kilogramů a oblékla věci, které už jí nebyly. A jak vzpomíná na dětství?

„Jako dítě jsem byla na sladké, měla jsem velmi ráda škubánky s mákem, krupicovou kaši s kakaem, lívance a palačinky. Moje babička byla profesionální kuchařka a vyučená cukrářka. O dobré jídlo tak nebyla nouze a naučila mě i vařit. Dělala jsem tenkrát klasický balet a byla jsem štíhlá holka. Ale pak jsem balet pověsila na hřebík a moje postava se začala měnit.

Dospívání byla jedna velká depka. Narostla mi prsa, rozšířily se boky i ramena. Doma mi to dávali strašně sežrat. Všichni se neustále zaměřovali na to, jak vypadám. Začala jsem proto trpět poruchou příjmu potravy, buď jsem smutek a deprese zajídala, nebo jsem hladověla. Byly to opravdu velké extrémy. Nesnášela jsem se, styděla jsem se za sebe, izolovala jsem se, jak to jen šlo. Trvalo mi dlouho, než jsem všechno zpracovala a začala si zase vážit sama sebe,“ přiznává sympatická mladá žena, která svého muže poznala v šestnácti letech přes seznamku. Byl to první inzerát, na který odpověděla, a vyšlo to.

Muž mě měl rád i tlustou

„Tehdy jsem byla kočka, štíhlá, vysoká, určitě jsem se mu líbila. Zažili jsme spolu hodně věcí, překonali jsme dobré i zlé. Máme spolu patnáctiletého syna Vojtu. Muž mě měl rád, i když jsem byla vážně nemocná a nesnesitelná, nebo jsem měla tlustší období. Vždycky mě podporoval v tom, co dělám. Myslím, že je spokojený, že má vedle sebe ženskou, která se o sebe stará a nezanevřela na sebe.“

„I já se teď cítím dobře, snížil se mi krevní tlak, mám víc energie, už nefuním do schodů ani do kopce a zlepšil se i můj psychický stav. Dostala jsem se do fáze, kdy už nemusím vehementně maskovat špeky, ale můžu se chovat přirozeně a nemyslet na to,“ oddychla si Tereza, která má ráda zimu, ale leden a únor moc nemusí.

„Vždyť zvířata v přírodě spí, zatímco my musíme podávat pracovní výkony a běžně fungovat. Když ale překlenu toto tmavé období s malou dávkou slunce, tak je to fajn. A celý rok se raduju z obyčejných věcí. Mám radost, že mi vloni vyšla kniha Vlčice, která je o generačním přenosu traumatu v jedné rodině, zajímavé téma matky a dcery. V současné době píšu knihu novou, tak jsem zvědavá, jak se bude líbit. Taky se těším, že se v zimě dostanu na hory. Snad bude hodně sněhu, jsem docela zdatná lyžařka.“