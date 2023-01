Na hubnutí doporučuju zelený čaj s pepřem. Je to zázrak, říká fitness trenér

Začátkem roku je zájemců o zformování postavy tradičně víc. Nové tváře (takzvaní ledňáčci) však ze sportovišť po pár týdnech mizí. Proč?

„Chtějí výsledek okamžitě. Pokud se nedostaví, tak to bohužel často vzdají,“ míní Frýd, jenž působil kupříkladu jako kondiční kouč futsalistů Sparty či fotbalistů Viktorie Žižkov. Nyní cepuje zejména své klienty ve fitness centru na pražském Chodově.

Říká se, že fitness trenér je zároveň psycholog, je to pravda?

Rozhodně, fitness trenér je hlavně psycholog. Nejdřív musíte lidi poznat, pak jim připravit tréninkový plán na míru a vycítit, jaký ke klientovi zvolit přístup. Já se třeba bavím s lidmi otevřeně, nerad chodím kolem horké kaše. Naplno jim řeknu, co si myslím. A oni jsou ke mně také většinou upřímní. Někdy přijde klient unavený po práci a řekne: Víš, mně se dneska k tobě strašně nechtělo. Ale pak odchází spokojený a nabitý endorfiny. Časem se z klienta a trenéra stávají přátelé, to je ta ideální varianta.