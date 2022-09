Pět důvodů, proč je ideální začít s hubnutím na podzim

Hubnutí na podzim je bez stresu

Většina lidí touží zhubnout do plavek, jenže s hubnutím začínají příliš pozdě. V květnu nasadí drastickou dietu, ale zhubnout se jim obvykle podle jejich představ nepodaří a někdy dokonce ještě nějaké to kilo přiberou.

To potvrzuje i Věra Burešová, hlavní výživová poradkyně center pro výživu a hubnutí Naturhouse. „Pokud chcete zhubnout zdravě a trvale, mělo by být hubnutí pozvolné. Začnete-li s hubnutím na podzim, budete mít dostatek času na to, abyste si zvykla na nové stravovací návyky, ať už ve formě jídelníčku nebo pohybu. Zároveň nebudete ve stresu, že to do léta nestihnete,“ říká Věra Burešová.