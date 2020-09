Břicho už mi přetékalo, popisuje Veronika impuls k hubnutí

„Nadváhy už jsem měla dost. Nemohla jsem se na sebe ani podívat do zrcadla, ale hlavně jsem měla zdravotní potíže. Všechno začalo, když se u nás ve firmě změnilo vedení. Do práce jsem nechodila už tak ráda a každodenní stres jsem léčila jídlem. Za půl roku jsem přibrala 15 kilo! Není divu, že jsem pak dostala žlučníkový záchvat a nakonec jsem skončila na operačním sále, kde mi žlučník museli vyndat. Jenže i rok po operaci jsem pořád měla 115 kilo, což bylo při mé výšce doopravdy moc. Došlo mi, že už to takhle dál nejde,“ vzpomíná Veronika, které strašně vadilo velké břicho, už jí vyloženě přetékalo, a také pořádný zadek.

„Do ničeho jsem se nevešla, potila jsem se a tvořily se mi i nepříjemné opruzeniny. Nosila jsem hlavně kalhoty, protože jakmile jsem si oblékla sukni, stehna se mi dřela o sebe a dost mě to bolelo. Přes kalhoty jsem nosila volná a tmavá trička, abych zakryla svoje břicho. Nakupovat oblečení jsem moc nechodila, protože bych akorát byla naštvaná, že nic neobléknu. Věci jsem si objednávala přes internet a potom jsem vždycky byla ve stresu, jestli mi padnou. Moje postava se mi vyloženě hnusila, styděla jsem se jít mezi lidi a pořád jsem myslela na to, jak vypadám děsně,“ vybavuje si mladá žena, která o to víc obdivovala svého přítele. Ten ji měl rád takovou, jaká byla.

„I kvůli němu jsem se rozhodla, že budu štíhlejší a hezčí, cesta k tomu vedla přes celkovou změnu jídelníčku. Do té doby jsem snědla všechno, co mě napadlo. Smažené, sladké i slané, prostě jsem plácala páté přes deváté. Místo čisté vody jsem pila sladké limonády. A zeleninu? Tu jsem skoro neznala. Trvalo mi dlouho, než jsem si všechno srovnala v hlavě a rozhodla se udělat změnu. Uvědomovala jsem si, že bych také jednou chtěla mít děti, a měla jsem strach, že by to třeba kvůli mé nadváze nemuselo jít,“ přiznává Veronika, která našla inspiraci na internetu.

Začala se zajímat o zdravou stravu, jako je Low Carb, nízkosacharidová dieta, při které se omezí potraviny s vysokým množstvím cukrů a škrobů.

Na sladké jsem musela zapomenout

„Snažila jsem se nepřekročit denní příjem sacharidů v hodnotě 200 gramů a naopak jsem jedla víc bílkovin a tuků. V obchodě jsem si pročítala složení potravin, hledala zdravější varianty receptů, jedla jsem maso, ryby, přidala víc zeleniny. Při téhle dietě se doporučují i vajíčka, ořechy, olejnatá semínka a sýry a klidně jsem si mohla dát i smetanu. Zato na sladkosti a oblíbený dortík jsem musela zapomenout,“ přiznává.

„Součástí mého jídelníčku se staly ovesné vločky, které snídám skoro každý den. Omezila jsem pečivo, a když už si ho dám, tak kvalitní, nebo si ho sama upeču. A jako odměnu si každý den vychutnám kafe. Bez toho bych to asi nedala,“ říká mladá žena, která si spolu se změnou stravy koupila i členství ve fitness Contours v Ostravě Porubě. Tam jí trenérky Míša, Dáša a Kája se vším poradily a staly se jí oporou při hubnutí. Díky tomu se jí podařilo během roku a půl shodit ze 115 na 81 kilo.

Těch 34 kilo dole je znát a bez sportu si už dnes Veronika neumí život ani představit. „Letos to budou čtyři roky od seznámení s přítelem. Na dovolené to oslavíme, ale já mu vlastně dárek k výročí už dala. Sama sebe ve štíhlejší podobě! I když mou hmotnost nikdy neřešil, teď mi často říká, že jsem krásná. To je pro mě asi ta největší odměna.“