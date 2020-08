Neválejte se na gauči, radí Radka, která i díky túrám zhubla 16 kilo

„Otěhotněla jsem zanedlouho poté, co jsme se viděli naposledy. Můj Theo byl plánované miminko,“ usmívá se Radka Malcová (dnes Vondráková) na malého synka ve svém náručí.

„Měla jsem vždycky velké potíže s akné v obličeji, a proto jsem změnila stravování. Musím se smát, když si vzpomenu na kamarádku, která mi bez okolků řekla, že tu vyrážku v obličeji mám ze žrádla. Pak jsem si ale půjčila knihu Enzymy, klíč ke zdraví (napsal ji lékař, který vynalezl kolonoskop) a přečetla ji jedním dechem.“

Díky tomu Radka zjistila, že toho pro své tělo moc dobrého nedělá. „A protože miluju auta, hodně se mi líbilo přirovnání lidského těla k motoru. I auto musí dostat kvalitní palivo, aby dobře fungovalo, a já mu posílala cukry, lepek, spoustu masa a mléčných výrobků. Ale právě ty prý způsobují akné,“ říká Radka.

A tak zatímco malý Theo s chutí popíjel mlíčko od maminky, Radka úplně přestala pít kravské mléko a začala si vyrábět vlastní: ovesné, kokosové a mandlové a také jogurty z tapioky. Kromě toho omezila cukr, maso a lepek, protože se dlouho tráví.

„Spousta lidí drží diety kvůli hubnutí, ale už neřeší své zdraví a ničí si metabolismus. Já našla stravování, díky kterému se mi zlepšila pleť a mé tělo omládlo. Zjistila jsem, že existují potraviny, jako je tapioka, tempeh, amarant či různé druhy fazolí, a ještě jsem ušetřila. A navíc jsem si všimla, že moje baculatější postava se začíná měnit. Když jsem vlezla na váhu, najednou jsem měla 62 kilo – během roku jsem shodila neuvěřitelných 16 kilo a vlastně jsem o tom ani nevěděla,“ usmívá se sympatická mladá žena, kterou oslovilo s žádostí o radu, jak na to, mnoho přátel.

Horská zimní túra s břichem

„A tak jsem založila stránku na Facebooku ‚Pro sebe a pro nás‘. Dnes má víc než čtyři tisíce fanoušků a vyměňujeme si tam svoje postřehy ohledně životního stylu. A není to jen o jídle. Začala mě hodně bavit jóga a objevila jsem bezva pohyb, při kterém spaluju tuk a vytvářím svaly – se svou partnerkou Lenkou chodíme pěšky na nedaleký kopec Bouřňák, nejprudší sjezdovku v Česku. Tyhle naše pravidelné výšlapy se postaraly o mou skvělou kondičku a asi i díky tomu jsem v pohodě zvládla těhotenství,“ uvažuje nahlas Radka, která jako těhulka pravidelně plavala, cvičila jógu, šplhala na kopec a jedla zdravě.

„S mrňousem v břiše jsme tak zdolaly s Léňou Krkonoše, denně jsme průměrně ušly šestnáct kilometrů v barefoot botkách, vylezly jsme na Milešovku a v sedmém měsíci jsem si dala Luční Boudu i Bouřňák. Nikdy nezapomenu na to, jak jsem si 27. prosince loňského roku už s velkým břichem, Lenkou a našimi psíky vyrazila na sedmikilometrovou horskou túru do sněhu.

Těhulky, hlavně se hýbejte!

Musím přiznat, že mi tam bylo fantasticky. Když jsme se vrátily domů, ještě jsem měla chuť jít si zaplavat. A tak jsme šly. Nějak vnitřně jsem cítila, že se to líbí i našemu prckovi. A taky, že už se pomalu chystá mezi nás. No, a pár hodin nato si malý Theo začal balit kufřík a 29. prosince se narodil. Byla to fuška, ale rodila jsem ve skvělé porodnici v Kadani a měla jsem na sále svou Léňu, dulu Táňu, výbornou porodní asistentku Veroniku a MUDr. Vrškovou,“ vybavuje si nezapomenutelné chvíle Radka, která odcházela do porodnice s váhou 73 kilo a dnes, pár měsíců po porodu, váží 64 kilo.

„Všem těhulkám doporučuju: Pokud to jen trochu jde, hýbejte se, hezky baštěte a zkuste se na porod připravit,“ vzkazuje mladá maminka, které se úplně změnil život.

„S prckem je to frmol, ale na cvičení a výšlapy si vždy udělám čas. Stejně tak cvičím s Theem jógu, maličký rád sleduje, co to nad ním vyvádím za polohy. A i když kojím, můj jídelníček se moc nezměnil. Jím pořád stejně a malý Theo nikdy netrpěl na koliku. Máme se fajn, užíváme si rodinného života a nádherného počasí. Ani nemusíme jezdit nikam daleko, z našeho Bouřňáku máme celý svět jako na dlani.“