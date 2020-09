Za štíhlejší postavu vděčím ctižádosti i manželovi, říká mladá maminka

„Bývala jsem dříve štíhlá, ale v období puberty mi začala růst prsa a břicho a měla jsem taky silnější stehna a větší zadek než moje kamarádky. A to v podstatě bez příčiny, jedla jsem a sportovala pořád stejně. Už jako holka jsem věčně řešila, co si mám vzít na sebe,“ vzpomíná Alena.

„Tenkrát mi hodně pomáhala moje máma, která se mnou cvičila a radila mi, jak a co jíst, abych nepřibírala. Nějakou dobu to fungovalo, pak jsem zase trochu nabrala. A tak to šlo pořád dokola. Hubla jsem a zase tloustla jako na běžícím páse a nepomáhalo ani to, že jsem chodila na pilates, kalanetiku, aerobik a squash a jezdila na inline bruslích. Trvale se mi nikdy shodit nepodařilo,“ říká žena, která přibrala i po dvou dětech a pak zase díky cvičení shodila.

Jenže když se téměř po šesti letech vrátila do práce, s novým životním stylem a sedavým zaměstnáním se dostavil další jojo efekt. „A nejen to, zhoršil se mi i zdravotní stav. Trpěla jsem na záněty a bolesti v zádech, mívala jsem často zánět nosohltanu a trápily mě chřipky. Byla jsem velmi vyčerpaná. K tomu všemu jsem se cítila tlustá, neforemná a ošklivá a nevěděla jsem, jak z toho začarovaného kruhu ven.“

Pár triků Spěte v chladu

Čím nižší teplota, tím víc donutíte tělo, aby spalovalo přijaté kalorie. Před spaním si důkladně vyvětrejte, teplotu v ložnici udržujte cca na 18 stupních a zapomeňte na teplé ponožky. Odpočívejte

Nepřítelem štíhlé postavy je stres. Stresový hormon kortizol podporuje chuť na nezdravá jídla.

A pak zasáhl její manžel. „Věnoval mi poukaz k výživové poradkyni. Ta mi sice příliš nepomohla, ale nakopla mě k tomu, abych začala víc přemýšlet o tom, co jím a v jakém množství. Taky mi došlo, že ruku v ruce s tím bych se měla i víc hýbat, aby byly mé tělo i duše v určité harmonii,“ vysvětluje Alena, která chtěla samozřejmě i dobře vypadat.

„Toužila jsem nejen zhubnout, ale hlavně zpevnit tělo. A ve snaze jít si za svým snem mi pomohla i má vrozená ctižádostivost,“ říká mladá žena, která hledala na internetu vhodné cvičení. Když narazila na fitness pro ženy ve Zlíně, které sídlí jen kousek od místa, kde pracuje, neváhala a zašla tam.

„Hned na první lekci jsem pochopila, že jsem na správném místě. Přivítaly mě moc milé trenérky, zalíbily se mi různé druhy cvičení, o samotě i v kolektivu. A navíc jsem využila možnost převážit se a zkonzultovat svůj jídelníček. Díky tomu jsem zjistila, jak vyzrát na to, aby mé tělo fungovalo v klidu i při sportu,“ prozrazuje.

V novém jídelníčku má každý den ovoce, zeleninu, sladké jídlo, mléčné výrobky, pečivo a maso a může sem tam i ‚zhřešit‘. „Oblíbené víno i kaloričtější oběd si dám občas bez výčitek,“ usmívá se sympatická dáma, které se splnilo přání. Zhubla o devět kilo a zpevnila si postavu.

Cvičit chodí dodnes a pochvaluje si přátelskou atmosféru a prima kolektiv zdejších žen. „Všechny máme stejný cíl, a sice zlepšit svůj vzhled, postavu a zdraví. Pro mě je cvičení radost a vždycky se po něm cítím skvěle. To všechno bych si nemohla dovolit, kdybych neměla fajn manžela, který mi byl a pořád je velkou oporou. Bez něj bych to vzhledem ke dvěma dětem, k práci a dalším povinnostem určitě nezvládla,“ podotýká Alena, která svého muže poznala na romantickém místě, v Řecku u moře.

Oba tam kdysi jeli jako vedoucí ozdravného pobytového tábora. „Bylo to krásné a vydrželo nám to dodneška. Bral si mě jako holku krev a mlíko a dává mi teď jasně najevo, že mi nová postava sluší. Líbí se mu, když si na sebe vezmu šaty, sukni nebo halenku. Je fakt, že teď nosím upnutější věci, které bych si dříve nedovolila. A to nemluvím o svém sebevědomí, které je dnes úplně jinde než dříve, a v neposlední řadě jsem i zdravější,“ pochvaluje si maminka dvou dětí, které jsou sportovně nadané a celá rodina je tak neustále v pohybu.

„Jsme vodomilové. Plaveme rádi v bazénu, rybníku i moři. Jezdíme na kole, koloběžce i na bruslích. Přestože bydlíme v bytě a nemáme zahrádku, máme rádi grilování se svými nejbližšími. Zvlášť za teplých letních podvečerů to má svoje kouzlo. Vím, že když budu jako doteď s chutí sportovat, můžu si občas i zahřešit a dát si dobré jídlo na grilu, vínko i pivo,“ míní Alena.

„Když je hezky, tak chodíme pěšky, nebo jezdíme na kole či koloběžce do přírody, do zoo, na hrady a zámky. Taky se rádi účastníme akcí pro děti, které se u nás konají. Žiji si báječně a rozhodně nejsem asketa,“ dodává.