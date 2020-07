Youtuberka zhubla jednapadesát kilogramů díky pravidelnému půstu

Dříve jí stačilo ujít dva kilometry po cestách v lese nebo na horách a nemohla dál. Bolelo jí tělo a do auta jí musel pomáhat partner. Zadýchávala se, motala se jí hlava a bolely ji klouby.

Věděla, že cesta k hubenější postavě nebude tak snadná. Přemýšlela nad tím, jaký druh diety zvolí. Nakonec se rozhodla pro půst. Prvním krokem k vysněnému cíli bylo omezení návštěv v rychlém občerstvení. Nerada vařila a koupě jídla pro ni byla vždy tím nejjednodušším a také nejlevnějším řešením. Nyní se ho musela vzdát.

„Začala jsem držet půsty. Hodně jsem si o tom zjišťovala a dodržuji to pravidelně. Buď mám mezi jídly pauzu šestatřicet hodin nebo i osmačtyřicet. Všem to mohu jen doporučit, protože mi klesl vysoký krevní tlak a také vysoký cukr. Po zdravotní i psychické stránce se teď cítím o dost lépe,“ sdělila pro server Thesun.co.uk.

Kromě půstu se v jejím životě objevily i nové potraviny, které doposud nejedla. Miluje čerstvé ryby, pravidelně si dělá saláty, konzumuje hodně ovoce a zeleniny a ráno nezapomíná na ovesnou kaši. Její strava je nyní mnohem bohatší a vaření se stalo jejím koníčkem.

„Ještě mám v živé paměti, co jsem jedla. Ráno sladká kobliha nebo vafle, pak brambůrky, pizza, hamburgery, keksy, sladké zákusky. Nebylo to jídlo, které by měla třiadvacetiletá holka jíst,“ pokračovala.

Její dnes již manžel je s proměnou spokojený, protože se díky tomu jeho žena stala skvělou parťačkou na vysokohorské túry, které předtím se svou kondicí nezvládala.

„Všechno to stálo za to. Během dospívání si mě spolužáci dobírali kvůli váze, dnes slýchám samé komplimenty. Cítím se dobře a vím, že dělám pro své tělo jen to nejlepší,“ dodala.