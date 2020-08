Nevěděla jsem, jak na to, přiznává Andrea. Za rok zhubla 35 kilo

Chtěla se svou hmotností něco udělat, ale nevěděla, jak na to.v„Chvílemi jsem byla i zoufalá. Hodiny jsem stála před skříní a vybírala oblečení, které by kila navíc schovalo. A byly dny, kdy jsem se raději zavřela doma a nevystrčila nos, protože mi přišlo, že ve všem vypadám jako slon. Přitom každá žena se chce líbit,“ říká Andrea, která se nakonec přece jenom odhodlala a pustila se do diety podle Antónie Mačingové.

Ta spočívá v detoxikaci a harmonizaci organismu a je výborná v tom, že se při ní nehladoví. „Měsíc jsem dodržovala stanovený jídelníček, kde byly třeba výborné vařené jáhly s ořechy a švestkami, hranolky z celeru, vařená červená řepa s tuňákem a cibulí nebo smažená krůtí prsa obalená v mletých vlašských ořeších. Některá jídla byla opravdu chutná a díky změně stravy se mi podařilo shodit 13 kilo. Pak jsem ještě jedla asi tři měsíce podle stanoveného jídelníčku, abych si váhu udržela. Hubnout už mi ale víc nešlo a já si říkala, že když už jsem shodila, mohla bych to ještě vylepšit,“ vzpomíná sympatická žena.

Její kamarádka tehdy navštěvovala výživovou poradnu Cambridge Weight Plan a ztrácela se přímo před očima. Díky ní tam za poradkyní Renátou Štěpánovou začala docházet také Andrea.

„Na první schůzku jsem přišla plná očekávání a s velkým odhodláním změnit od základu a natrvalo svůj životní styl. A nešlo jenom o špíčky na těle, ale i celkový přístup k životu. Jako správný Býk jsem reagovala ‚na červenou‘ – byla to výzva, která mě hnala dál, a já věděla, že tentokrát vydržím,“ usmívá se Andrea, která se během několika měsíců dostala až na úžasných 65 kilogramů.

A celé „to kouzlo“ spočívalo v úpravě jídelníčku. „Dřív jsem jedla nepravidelně. Přes den jsem nepociťovala hlad, ten mi byl úplně cizí. Zato večer jsem byla schopná vyluxovat celou lednici i špajz. To všechno už je dnes minulost. Jím pravidelně pětkrát denně, chutná mi zelenina, ovoce, bílé jogurty, dokonce i vločky, ke kterým bych dřív ani nečichla. Jsem milovnicí masa a kávy a ani jednoho jsem se nevzdala. I když do kafe si už nedávám mléko ani cukr. A v létě mám velmi ráda grilování. Třeba takové celerovo-kuřecí karbanátky s kari jsou výborné, a když si k nim ještě dáte zeleninový salát, nemá to chybu,“ radí sympatická tmavovláska, která si při hubnutí sem tam zajezdila na rotopedu nebo posilovala. Sport jako takový se stal součástí jejího života až později.

„Najednou jsem zjistila, že sport ve štíhlejším těle už není taková dřina. Dneska chodím třikrát týdně do posilovny a třikrát týdně běhám. Vždycky se pak cítím jako znovuzrozená. Naposledy jsem se po pohybu takhle fajn cítila jako dítě, i když je fakt, že jsem trampoty s váhou měla už tenkrát.

Milovala jsem českou klasiku, tedy vepřo-knedlo-zelo a nedělní řízek. Bez toho by to nešlo. Prázdniny jsem trávila na táborech a u babičky. Její báječné kuchyni se fakt nedalo odolat, není divu, že jsem si vyjedla ‚slušný základ‘ a v dospívání jsem pak nesnášela svoje baculaté boky a stehna,“ práskla na sebe matka tří dětí – Anety, Sandry a Denise, která, jak už to u maminek bývá, nabrala hlavně kvůli porodům.

„V prvním těhotenství jsem přibrala 27, ve druhém dokonce 30 kilo – a dost mi z toho zůstalo. Se synem jsem už tolik nepřibrala, ale stejně jsem měla pořádnou nadváhu. To už je naštěstí minulost. Mám radost z toho, že jsem se po třech dětech dokázala v sedmatřiceti dostat na váhu 65 kilogramů. Cítím se báječně a mám spoustu energie. Znovu mám chuť naplno žít, dělat a zkoušet nové věci. Všechny zdravotní trable zmizely, tedy až na jeden. Objevily se u mě potíže se štítnou žlázou a právě ta mi dělá problémy s tím znovu nenabírat. Věřím ale, že jsem obezitu navždy zkrotila, a určitě si budu váhu hlídat,“ slibuje Andrea, která teď místo velikosti XL nosí S/M.

„To je báječný pocit a za tu snahu to stojí. Už jen proto, že dřív pro mě bylo léto nesnesitelné. Trpěla jsem šíleným vedrem a hodně se potila. Dnes mi dokonce bývá i zima a sem tam se na naší zahrádce, kde v létě pečujeme o záhonek s bylinkami a zeleninou, přikryju,“ směje se nadšená zahrádkářka, která má taky ráda muziku a těší se, až vyrazí na nějaký letní festival. „Kromě toho si budu užívat výlety a túry s rodinou, a udržovat tak své tělo v pohybu.