Kostýmy na mně plandají, říká řezník z Ulice, který shodil přes 50 kilo

„Je pravda, že už jsem byl takový jako kluk, vlastně tak vypadám celý svůj život, a možná i proto to zase tolik neprožívám. Někdo je prostě velký, jiný zase malý. A velcí i malí můžou být úplně blbí! A proto se snažím hlavně nebýt blbý!“ vtipkuje Honza Řezníček.



„Nikdy se mi ale nestalo, že by mi někdo řekl do očí: ‚Jsi moc tlustej, s tebou se bavit nebudu.‘ Ani kamarádi nebo třeba nějaká holka. Takhle upřímného člověka jsem zatím ještě nepotkal.“ dodává.

Chtěl jsem být spokojený sám se sebou

I tak ale herci vysoká hmotnost překážela a přesně 14. září 2020 se rozhodl k zásadnímu životnímu kroku. Že prostě zhubne. A to viditelně!

„Vím, že bylo pondělí, to datum mi z hlavy jenom tak nezmizí. A co mě k tomu vedlo? Prostě jen touha zhubnout – tak, jako to má většina lidí. Chtěl jsem se cítit dobře, být spokojený sám se sebou. A v neposlední řadě jsem myslel i na zdravotní stránku.

Léta letí a vysoká nadváha by mi mohla v budoucnu přinést problémy. Všechno to tak nějak spunktoval můj kolega Václav Svoboda, protože měl s hubnutím zkušenosti a dost mě namotivoval. A za to mu samozřejmě patří velký dík,“ vzkazuje svému hereckému parťákovi.

„Začal jsem chodit k výživové poradkyni Hance Ondrušové a na první návštěvu vzpomínám dodneška s úsměvem. Byl jsem trochu nesvůj, ale nervozita rychle opadla poté, co jsem ji poznal. Myslím, že jsme si navzájem perfektně sedli, a její profesionální přístup byl a je opravdu skvělý. Všechno mi vysvětlila a já se pustil do změny stravování. Z rodiny se mnou sice nikdo nehubl, to však neznamená, že by mi nefandili. Největší oporou mi byl ale právě kolega Vašek, se kterým se navzájem hecujeme a podporujeme natolik, že k žádným větším prohřeškům nedošlo. Nejtěžší pro mě bylo přivyknout si na pravidelnost ve stravování, dát si každé tři hodiny jídlo, to jsem si dřív nedokázal vůbec představit. S lehkým tréninkem se ale dalo vše zvládnout,“ libuje si Honza, jemuž se povedlo shodit 50 kilogramů.



Nedávám si smažené

„Vařím si sám a je fakt, že mě to samotného moc nebaví. Můj jídelníček je celkem jednoduchý. Jím převážně maso a zeleninu na spousty způsobů. Samozřejmě si nedávám smažené ani další nezdravé pochoutky,“ říká Honza, který má teď i daleko víc pohybu.

„Velkou část jídelníčku tvoří i mléčné produkty jako jogurty, sýry nebo zákysy, hlavně ke svačině. Rozhodně nemůžu říct, že bych jakkoli trpěl! Jím pětkrát denně a u potravin si hlídám gramáž i výživové hodnoty, takže mám dokonalý přehled o tom, co můžu sníst. Díky tomu nešlápnu vedle,“ vysvětluje.

„Denně ujdu dost kilometrů. Chůze je nejpřirozenější pohyb, tak se s muzikou ve sluchátkách procházím hlavně Stromovkou. V životě jsem vyzkoušel už celou řadu sportů, nejvíc mě zaujal tanec, chytl mě a doufám, že do budoucna budu mít příležitost si zase rekreačně zatančit,“ těší se sympatický herec, který si zahrál v nedávno natočeném filmu Casting na lásku.



Kostymérky nepotěšil

A jak Jan vzpomíná na své dětství? „Vyrůstal jsem v pražských Kobylisích. Skoro celý život jsem dělal nějaký sport, hlavně v létě. Se zimou nejsme úplně kamarádi. Nelyžuju ani nejezdím na běžkách. Začínal jsem s karate a hrál jsem taky volejbal. Ale nejvíc jsem asi ‚hrál‘ na jevišti v divadle,“ říká.



„Teď účinkuju v několika starších oblíbených hrách v divadle Rokoko, Bez Zábradlí a Na Jezerce. No, a v létě už třetím rokem na Shakespearovských slavnostech. Právě v divadle výhodu zhubnutí cítím nejvíc, protože mám spoustu fyzicky náročných představení,“ dodává.



Kompletně změnil šatník, a tak asi úplně nepotěšil divadelní kostymérky, protože mu musely kostýmy přešívat. „Těch 50 kilo dole je fakt znát, příšerně to na mně všechno plandalo,“ usmívá se herec, který prý jinak oblečení až tak neřeší.