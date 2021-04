Měl jsem pupek jako pneumatiku, říká Pavel, který shodil 33 kilogramů

„Ten pupek se začínal stávat podhuštěnou pneumatikou a nebylo to vůbec hezké. I když mi všichni říkali, že vypadám jako pořádný mužský, já si o tom myslel své. V prosinci 2019 jsem postupně začal vyřazovat jídlo z různých fast foodů a stánků a od února jsem hledal fitness, kde bych mohl začít pořádně cvičit a dostat se do formy. A hlavně shodit ten pupek. Chtěl jsem sám sobě dokázat, že když člověk něco chce, tak to taky zvládne. Oni často lidé mluví o tom, že chtějí zhubnout, ale nic pro to nedělají. Ale mně došlo, že opravdu stačí málo. Rozhodnout se a potom se do toho pustit,“ vysvětluje Pavel, který si ve fitku našel vlastní trenérku.

Nedal jsem ani jeden dřep

„Bylo to super, protože měla individuální přístup. Všechno mi vysvětlila a po celou dobu hubnutí mě vedla. Kombinovala funkční intervalový trénink s vlastní vahou těla, kondičně vytrvalostní a čistě silový trénink, abych v rámci proměny dosáhl co nejlepších výsledků. Tenhle účinný způsob zpracovala do speciálního programu Penta Kill Body. Ze začátku to bylo fakt náročné. Nezvládal jsem ani dřep a nedal jsem ani jeden poctivý klik. Během tří společných lekcí jsem se ale dozvěděl, co jsem potřeboval, a pak už jsme v trénincích pokračovali formou online lekcí na Gymbee.cz, podle kterých je možné zacvičit si kdykoliv a kdekoliv,“ radí i ostatním mladý muž. Součástí jeho proměny nebylo jenom cvičení, ale také stravovací plán.

„Jednalo se opravdu o plán, ne o nějaký pevně daný jídelníček. Dozvěděl jsem se spoustu přínosných věcí o jídle a potravinách. Pochopil jsem, co je dobré a co špatné, a začal jsem kompletně měnit stravování. Výživový plán byl zajímavý tím, že mě nenutil jíst určité jídlo v danou hodinu. Změnil jsem sice životní styl, ta změna však neproběhla vůbec drasticky. Je ale fakt, že jsem se musel vzdát skoro všech hutných omáček, protože je v nich mouka. Ale i dobrý segedín jsem si klidně dal, jen jsem ho zahustil pouze tím zelím. Takhle se dá uvařit každá omáčka. Takže ve výsledku se pro mě změnily suroviny, ze kterých jídlo připravuju, ale jídla jím stejná, jenom s trochu jinou chutí. Vzdávat se něčeho oblíbeného úplně pro mě ale nepřipadá v úvahu, a tak došlo i na hřešení. Trenérka mi doporučila, abych si jednou týdně dal, na co mám chuť, klidně i pečený bůček se zelím a šesti knedlíky. Zajímavé ovšem je, že když jsem si zvykl jíst hodně pestrou stravu, dřívější chutě na čokoládu, slané nebo mastné najednou zmizely,“ usmívá se Pavel, kterého podporovala a hecovala nejen trenérka, ale pomocnou ruku a pochopení našel i u svých rodičů.

„Po měsíci začal hubnout také můj táta a dodnes se drží a hubne dál. I kamarádi mne podporovali, jak mohli. Jasně, našlo se i pár lidí, kteří říkali, že jsem blázen a zbytečně se omezuju, ale zapomněli na to, že oni sami mají kolikrát i přes 150 kilo. Přitom sním 3,5 kila jídla za den, ale zdravého a prospěšného pro organismus,“ vysvětluje sympatický muž, který začal více cvičit silově a minimálně hodinu denně se hýbe. Častěji i chodí a dnes uběhne tři kilometry za 12 minut.

Shodila i moje partnerka

„Jako kluk jsem měl dost pohybu, rád jsem lyžoval, boboval, jezdil na kole, závodil s minikárami nebo chodil s pionýrskou skupinou či rodiči po výletech. Díky tomu jsem měl v dospívání sportovní postavu. Všechno se změnilo až před čtyřmi lety, kdy jsem přibral za rok 17 kilo a potom to šlo tak nějak pořád nahoru, až jsem se dostal na 117 kil. Dneska vážím 84 kilo a jsem spokojený. A se mnou i moje partnerka, jíž se podařilo také pár kilo shodit. Máme teď spoustu společných aktivit od cestování až po běhání, stravu a zdravý životní styl. Od té doby, co jsem štíhlejší, nevidím nic jako překážku – naopak, všechno beru jako výzvu. Co mě ovšem nebaví, je nakupování oblečení, ale zase na mou postavu se teď nakupuje daleko líp. Mám radost, když obleču starou košili, ze které mi konečně nekouká pupek. Už prostě nejsem ten tlouštík!“ raduje Pavel, který jaro přivítal s nadšením. Přestože zrovna nemá v lásce změny počasí, kdy střídá teplo s přízemními mrazíky, sem tam spadne vločka a zase vykoukne slunce.

„V tomhle období se rád po horách, v lese nebo v parku. Radši mám však kdy si vyrazíme na výlety nebo oprášíme gril a něco dobrého připravíme. Nejlepší je pečený bůček na rozmarýnu a k tomu lahvinka červeného.“

Pár triků

Více proteinu - potraviny s vysokým obsahem bílkovin pomáhají hubnout, snižovat množství tělesného tuku, ale naopak zvyšovat objem svalové hmoty.

Méně alkoholu - pivní mozol není mýtus. Pokud chcete shodit břicho, omezte veškerý alkohol.