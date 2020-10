Nechtěla jsem vypadat jako tlustá babička, tak jsem se dala do hubnutí

Hnacím motorem byly pro mě v tu chvíli hlavně mé děti a touha s nimi aktivně trávit čas. Stačit jejich tempu a ještě přitom vypadat trochu k světu. Děsila mě představa, že se mě jednou někdo zeptá, jestli jsem svému malému synkovi maminkou, nebo babičkou,“ svěřila se Katarína, která naštěstí neměla vážnější zdravotní potíže, ale byla dýchavičná, špatně se jí ohýbalo, občas dětem nestačila a bývala dost unavená.

Překážel mi nadbytečný tuk

„A tak jsem se s tím konečně přestala párat a objednala jsem se na konzultaci do Cambridge Weight Plan v Českých Budějovicích, k výživové poradkyni Aleně Drncové. A hned příští týden jsem se pustila do hubnutí,“ vzpomíná.



„Od začátku se mi líbilo, že se nejedná o nějakou dietu, ale komplexní výživový plán, díky kterému změním své stravovací návyky, zhubnu a štíhlejší postavu si udržím. Nejvíc mě asi překvapilo, že moje tělo dokázalo perfektně fungovat i při daleko menším množství jídla, než jsem byla zvyklá konzumovat. Přešla mě chuť na sladkosti a energie jsem měla na rozdávání,“ vypráví mladá žena, která nikdy moc aktivně nesportovala, a jak sama přiznává, ani tuto potřebu neměla. „I v tomto jsem se začala snažit a zlepšovat.

Dnes už se nehalím do černé

Každý den jsem zařadila aspoň půl hodiny domácího cvičení. Zkoušela jsem jógu, pilates a různé cviky podle videí na internetu. Hlavně jsem se snažila cíleně protáhnout a zpevnit si tělo. Cvičení jsem si vybírala podle momentální chuti a nálady, vždy v duchu toho, že jakýkoliv pohyb je lepší než žádný,“ ukazuje nám pár cviků z jógy sympatická dáma, která měla velkou oporu nejen ve výživové poradkyni, ale i v celé rodině a také ve své dospívající dceři. Své 41. narozeniny oslavila v novém štíhlém těle. Na preventivní prohlídce dostala dokonce od lékařky pochvalu, protože měla veškeré hodnoty v pořádku.

Katarína Vránová před proměnou

„Těch 23 kilo dole je opravdu hodně znát. Cítím se skvěle, mám spoustu energie. A radost mi vyloženě dělá nakupování oblečení. Třeba do zaměstnání jsem si pořídila úplně nové kousky a mohla jsem si dovolit i světlejší barvy. Dřív jsem nosila hlavně černou nebo tmavé odstíny, abych zakryla přebývající kila. Nejsem zrovna koupací typ a rozhodně netrávím hodiny na pláži, ale když jsem si šla zaplavat do bazénu, nemusela jsem zatahovat břicho a samozřejmě jsem se v plavkách cítila lépe,“ usmívá se Katarína, která žije v jižních Čechách, a kam dohlédne, všude je krásná příroda a památky.



„Léto jsme s rodinou strávili doma v naší republice. Navštívili hrady a zámky, občas si vyjeli na kole, ale hlavně jsme chodili pěšky na výlety do přírody. No, a já si dál půjdu za svým snem, chci ještě víc sportovat a vést ke sportu i své děti. A budu dělat vše pro to, abych si svou váhu udržela.“