Kašlala jsem na ty, co mi nevěřili, říká Lucie, která zhubla 23 kilo

„Vždycky jsem vsázela na to, že jsem hezká. Myslela jsem si, že když se pořádně nalíčím a upravím, tak to stačí. Na co bych si hlídala postavu a hubla, že? Jenže ono mi to stačit přestávalo a postupně jsem dospěla k názoru, že bych přece jen měla pár kilo shodit,“ říká Lucie, která nakonec těch kilogramů shodila mnohem víc. Přesně třiadvacet. A jak to dokázala?

„Potřebovala jsem odborný dohled, plán a také pochvalu a radu. Naštěstí jsem dostala fajn tip na poradnu Cambridge Weight Plan a nadchlo mě, že nenabízeli nějakou dietu, ale komplexní výživový plán s individuálním přístupem. Na jejich stránkách jsem si vybrala výživovou poradkyni, která mi byla nejvíc sympatická – byla to paní Markéta Lišková – a udělala jsem moc dobře,“ pochvaluje si spolupráci půvabná černovláska.

„Změnila jsem jídelníček, vyřadila pečivo a sladkosti. Přidala jsem zeleninu – třeba salát Caesar je pro mě dneska top jídlo. Taky jsem se naučila připravovat maso na všechny způsoby. Nejvíc mi chutná drůbež, ryby, králík a úplně nejlepší je maso na grilu.

Ze začátku šla kila dolů jenom díky změně v jídelníčku. Mohla jsem se tak vymlouvat, že vlastně vůbec nepotřebuju pohyb. A já fakt hubla. Později jsem ale začala chodit i do fitka, posilovala jsem s činkami a dělala dřepy s tyčí,“ vzpomíná Lucie, která si vždycky myslela, že zhubnout je strašně těžké.

Pár triků Fígl s octem

Víte, že ocet zvyšuje pocit sytosti? Dejte si občas jako přílohu k masu nakládanou zeleninu nebo sterilované okurky v láku. Sklenice vody

Před každým jídlem vypijte velkou sklenici vody s citronem. Zaplníte si tak žaludek a méně toho potom sníte.

„Tvrdila jsem, že to nikdy nedokážu, byl to nesplnitelný sen. Ani si nepamatuju, kolikrát už jsem se snažila shodit svépomocí, ale k ničemu to nevedlo. Poradna a víra, že to zvládnu, mi v tomhle opravdu pomohly. Ono je to vážně všechno v hlavě. Když chcete zhubnout, věřte si a nenechte se odradit. Prostě ignorujte všechny pochybovače,“ radí mladá žena, která se dnes cítí jako znovuzrozená. A jak vzpomíná na dobu, když byla malá?

Chodila jsem ze žalu do večerky

„Moje dětství bylo fajn, tenkrát děti ještě nedřepěly celý den u počítače. Pořád jsem s partou pobíhala někde venku, bývala jsem štíhlá holka. To až v pubertě jsem začínala přibývat na váze. Asi jsem se užírala a následně přežírala kvůli tomu, že všechny holky měly kluka a mě nikdo nechtěl. Tak jsem to ze samého žalu vzala vždy kolem večerky a koupila si něco dobrého na zub,“ směje se Lucie, která narostla do pěkných ženských tvarů, zvláště velké poprsí by jí mohla závidět nejedna silikonová kráska.

„No jo, jenže já začínala přibírat celkově. Kdyby to šlo takhle dál, mohla bych mít ve čtyřiceti klidně metrák – a co pak? Tím, že jsem zhubla včas, jsem si ušetřila zbytečné zdravotní komplikace. I můj přítel je rád, že o sebe dbám. Nakoupila jsem si hodně věcí, nosím konečně džíny na tělo, tílka a sukně. Někdy jdu za dámu v šatech a lodičkách, jindy si vezmu volné tričko a roztrhané šortky a jedu na techno,“ říká spokojená slečna, která občas oblékne i motorkářskou kombinézu.

„Nejdřív jsem byla jen spolujezdec, teď už jezdím sama. Oblékání do kombinézy je vždycky sranda, člověk v ní vypadá jako kosmonaut. Myslím, že mi přidává opticky tak patnáct kilo, ale bezpečnost je na prvním místě,“ tvrdí dnes už štíhlá Lucie, která ze všeho nejvíc miluje vítr ve vlasech…