Alena už zhubla 48 kilogramů. Jojo efektem jsem nikdy netrpěla, říká

„Moje onemocnění je velmi nepříjemné, a když ztloustnu, okamžitě se to projeví. Nemůžu se věnovat pohybu a sportu, který na tyhle problémy hodně pomáhá. Každé kilo navíc znamená taky více bolesti, a naopak. A když jsem nedávno zjistila, že mám 80 kilo, viděla jsem to jako zdvižený prst.“

„Zatímco pro jiné ženy v mém věku a při mé výšce by to byla v podstatě optimální váha, tak u mne začalo jít do tuhého,“ vypráví otevřeně Alena, která dala na radu kamarádky a vyzkoušela KetoMix.

„Kámoška mi dala ochutnat nějaká jídla a přišlo mi, že bych to mohla zvládnout. Skočila jsem do toho přímo po hlavě. Jedla jsem to, co mi doporučili, a k tomu jsem konzumovala kopce zeleniny. Pak jsem postupně přidávala maso a musím říct, že kila šla krásně dolů. Za pár měsíců váha ukázala nádherných 68 kilo a bylo to znát,“ pochvaluje si Alena, která prošla dietou v zimě. A lidé z jejího okolí se nestačili divit, když na jaře sundala bundy a svetry, najednou před nimi stála o 12 kilo lehčí žena.

Pár triků Čistá voda - spousta kalorií se ukrývá v nápojích, včetně tolik oblíbených smoothies. Držte se proto raději čisté vody, kterou si můžete vylepšit citronovou šťávou nebo bylinkami (máta, meduňka apod). Vydatná sváča - dejte si k ní potraviny s vysokým obsahem bílkovin a vlákniny. Dobře vás zasytí a nebudou vás po nich přepadat nezdravé chutě.

„Ale nejen to! Cítila jsem se báječně fyzicky i psychicky. Denně musím rehabilitovat, posilovat záda a střed těla a všechny ty cviky se mi teď dělají daleko líp. Nedávno jsem taky objevila nordic walking, to je super aktivita pro všechny. Výborně si protáhnu celé tělo a hůlky mě oproti běžné chůzi dost zrychlí. A ještě si přitom můžu prohlížet nádhernou krajinu a dýchat čerstvý vzduch. Prostě ideální sport,“ doporučuje všem Alena, která vyrůstala na vesnici a jako dítě měla pohyb ráda.

„Na prázdniny jsem většinou jezdila k druhým prarodičům. Měli velikou zahradu, na které jsme my děti řádily. V létě tam byla základem jídelníčku zelenina, ale jinak babička pekla skvělé moučníky a maminka zase dělala vynikající kuře na paprice s knedlíkem. To miluji dodnes, ale knedlíky už nejím, protože trpím alergií na lepek.“

„Jako dítě i dospívající jsem měla dost velkou nadváhu, ale nikdy mě to nijak zvlášť ne omezovalo. I když se u nás v rodině moc nesportovalo, jezdila jsem s kamarády na kole a věčně jsme spolu lítali někde venku,“ říká sympatická žena, narozená ve znamení Raka, které osud seslal manžela do rockového klubu.

„Poznali jsme se kdysi dávno na punkovém koncertě a láska k téhle hudbě i stylu nám už zůstala. Máme spolu tři dcery, Alenku, Klárku a Jiřinku. Pořád jsou to moje zlatíčka, přestože jsou už velké holky. Je zajímavé, že jsem s nimi v těhotenství ani moc nepřibrala, vždy cca 7 kilo.“

„A to si představte, že když jsem se před dvaadvaceti roky vdávala, měla jsem 116 kilogramů! Od té doby hmotnost už jenom snižuji a těch posledních 12 kilo dole mě hodilo do říše snů... Vždyť mně se podařilo dát během života dolů neuvěřitelných 48 kilo a mám veliké štěstí, že jsem přitom nikdy netrpěla jojo efektem,“ prozradila Alena, která tolik jako dnes měla naposledy na základní škole. A díky tomu se teď také mohla vrátit k modelům, které dlouho jen tak ležely hluboko na dně skříně.