Zprvu jsem dietu před okolím tajila, říká žena, která zhubla 27 kilogramů

„Můj největší problém byla nepravidelná strava a nedodržování pitného režimu. Kolikrát já už zkoušela sama zhubnout, jenže to vždycky skončilo buď neúspěchem, nebo jsem shodila jen na chvíli. Když jsem viděla, jak se na mě kila zase nabalují zpátky, radši jsem to vzdala. Najednou jsem pár let před padesátkou měla 92 kilo a pomalu mi docházelo, že bych měla přibrzdit,“ svěřuje se Jiřina Sedlmajerová, která dlouho zvažovala, že by navštívila nutriční poradnu.

„Jednou jsem si na Facebooku všimla, že Naturhouse v Trutnově pořádá Dny otevřených dveří, a to rozhodlo. Po konzultaci s výživovou poradkyní Petrou Slobodovou jsem se rovnou objednala na první konzultaci. Na té mě paní Petra změřila, zvážila, vyzpovídala a seznámila s celým postupem hubnutí. Když jsem všechno zvážila i v hlavě, řekla jsem si, že bych to mohla zvládnout. Pak mi paní poradkyně sestavila jídelníček na míru a doporučila mi vhodné produkty,“ vzpomíná sympatická dáma, která zařadila víc ovoce a zeleniny a úplně přestala kupovat bílé pečivo. Své oblíbené ranní kávy se však vzdát nemusela, což ji potěšilo.

„Moc mi pomáhalo, že jsem za paní Petrou chodila každý týden na konzultace, při kterých jsem jasně viděla, že mi kila a centimetry pěkně ubývají. Byly to takové radostné dny, které mi vždy dodaly další odhodlání hubnout. A navíc jsem si pokaždé odnášela spoustu nových receptů. Nejvíc mi asi zachutnal kedlubnový salát s vejci,“ říká Jiřina. „Je to neskutečná dobrota, navíc i zdravá.“

A právě díky zdravější, pravidelnější a vyváženější stravě, ke které časem přidala i trochu víc pohybu a začala provádět cviky na zpevňování těla a rychleji chodit, se Jiřině podařilo zhubnout za půl roku 27 kilogramů.

„Byla to rychlá změna. Odložila jsem totiž i 27 centimetrů přes boky a z původní velikosti 48 –50 jsem se dostala na 40 – 42. To je pak při nakupování oblečení úplně o něčem jiném. Už se ve zkušební kabince nemusím stydět, že jsem tlustá a neforemná,“ raduje se štíhlá dáma, která se teď cítí dobře na těle i na duši a užívá si komplimenty od manžela a dětí.

Nakynula jsem v těhotenství

„Ze začátku jsem před ostatními své rozhodnutí zhubnout tajila – a díky tomu mě nikdo neodrazoval. Moc mě ale bavilo, že když mě někdo potkal po delší době, nemohl mě poznat. Přitom jsem jako holka s hmotností potíže neměla. Vyrůstala jsem v Podkrkonoší na venkově,“ vzpomíná.

„Letní prázdniny jsem trávila na Mělnicku u babičky a dědečka a s rodiči jsme jezdili o prázdninách většinou pod stan nebo do chatky. Tam vařila maminka nějaké ty prázdninové rychlovky, ale já ze všeho nejvíc milovala čevabčiči. Bylo moc super užívat si mládí, jíst, co člověku chutnalo, a neřešit kila. To přišlo až časem, hlavně s těhotenstvím,“ přiznává máma tří dospělých dětí - Týny, Moniky a Jiřího, která je zároveň taky babičkou.

„Manžela jsem potkala už v šestnácti letech a jsme spolu dodnes. I když je pyšný, že jsem zhubla, nikdy mi mou hmotnost nevyčítal. A já jsem nadšená, že se mi těch kilogramů před magickou padesátkou podařilo zbavit,“ usmívá se spokojeně Jiřina.

„Když je pěkně, ráda trávím čas na zahrádce, kde s oblibou grilujeme – nejradši mám kuřecí maso s bylinkami a k tomu zeleninu. S mužem také často vyrážíme na výlety a wellness víkendy. A nemusíme ani jezdit daleko. Kolem obce Staré Buky u Trutnova, kde žijeme, je nádherná příroda, krásné lesy a je to jenom kousek do Krkonoš. A v horách jsme jako doma.“