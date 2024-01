Mačkanej had už není. Nové Výměny se zúčastnila autorka legendární hlášky

Rodinu z Bezdězu do Výměny přihlásila Lucie. Hlavním důvodem prý byla zvědavost.

První rodina žije pod hradem Bezděz ve stejnojmenné obci v rodinném domku se zahradou a drobným zvířectvem. Lucka (32) je na mateřské dovolené a její partner Pavel (30) pracuje jako svářeč. Spolu mají dvě děti: Nikolku (4) a Báru (2). Kromě výchovy dětí věnují Lucka a Pavel spoustu času domu, zahradě a zvířatům.

Rodinu do Výměny manželek přihlásila Lucie. Hlavním důvodem prý byla zvědavost, svou roli však hrála i Pavlova nepořádnost. „To, co mu padne od ruky, tak to tam nechá. Chvíli to vydržím uklízet, pak ale moje trpělivost někdy přeteče,“ říká Lucie.

Dominika (45) pracuje na poště a bydlí v Německu. Utekla tam i s dětmi před svým bývalým partnerem. V minulosti se prý hodně nadřela, teď má ráda svůj klid.

Sedí, kouká a hulí

Deset dní strávil Pavel s Dominikou (45), která pracuje na poště. Prvním pocitem vyměněné manželky v novém obydlí byla nespokojenost. Nelíbila se jí vidina, že by měla pracovat na zahradě a starat se o zvířata. „Ne, slepice ne! Se jich bojím, mě poklovou!“ zděsila se hned po příjezdu.

Náhradní manžel na ni sice zapůsobil sympatickým dojmem, v mysli však stále řešila nejvíc slepice. Hned první ráno zaspala a probudil ji až Pavel, když dělal dětem snídani. Ani oběd nemusela Dominika řešit. Lucie totiž před odjezdem nasmažila hromadu řízků.

Pavel předpokládal, že se náhradní manželka postará o děti, v tom se však mýlil. Dominika o ně jevila jen minimální zájem. „Je vidět, že na malé děti není moc zvyklá. Nenapadne ji dát malé dudlíka nebo vzít ji na nočník,“ zamýšlel se dočasný manžel. Vadilo mu, že věčné obstarávání holek ho zdržuje od práce na zahradě a kolem domu.

Kromě toho měla Dominika problém i zalévat rostliny na zahradě a starat se o slepice. „Fuj, fuj, běž pryč,“ naříkala, když dávala na noc kuřata do kurníku.

Vstávání se ukázalo být problémem i další ráno. Pavel naplánoval výšlap na Bezděz, ale Dominika ne a ne vstát. Příprava holek tak opět zbyla na něj. „Já jsem zvyklá, že u mě doma si děti dělají všechno samy,“ krčila rameny náhradní manželka. „Vůbec se nestará. Sedí a kouká, nebo pořád hulí,“ prozradil Pavel.

„Tady se pořád maká, od rána do večera. Člověk se nikdy nezastaví,“ prohlásila Dominika, která po náročném výletu musela skládat nařezané dřevo. „Nemyslela jsem si, že budu takhle makat. Uklízet dřevo a honit slepice,“ dodala. Celou dobu měla největší strach z toho, aby se jí špína nezažrala pod růžové nehty.

Další den šel Pavel poprvé za celou Výměnu do práce. Kamerám přiznal, že se obává, aby se náhradní manželka zvládla postarat o děti: „Hlady asi neumřou, ale nenašla si k těm holkám cestu. Včera jsme skládali puzzle a ona seděla na gauči a koukala na nás. Moje krevní skupina to není, no.“

Jeho obavy se potvrdily. „Ty malé děti mi dávají zabrat. Já už mám svoje odchovaný, už si zasloužím klid,“ řekla Dominika. Zároveň zmínila, že její muž Vláďa by rád získal své dvě děti z předchozího vztahu do péče, ona je ovšem proti.

Svářeče Pavla (30) Výměna zmohla. Došel k závěru, že by měl Lucii víc dávat najevo, že si jí váží. Zároveň přiznal, že už měsíc jsou svoji, aniž by o tom někdo věděl.

Já odpočívat neumím

Nebylo žádným překvapením, že se první přání Dominiky ve změně režimu týkalo právě dětí. Požádala Pavla, aby se jich na jedno odpoledne kompletně ujal. Kromě toho měl uvařit oběd a zařídit náhradní manželce masáže. Také další Dominičina povinnost měla připadnout Pavlovi: zalévání zahrady.

Pavel si díky tomu všemu uvědomil, že je za svou ženu vděčný a že by jí to chtěl dávat víc najevo. Prozradil také, že jsou s Lucií manželé. „Jednou večer jsme si řekli, že se vezmeme, tak to Lucka všechno zařídila a vzali jsme se. Nikdo to neví. Akorát dva svědci a děti. Je to už měsíc a nikdo se nic nedozvěděl.“

Dominice dal Pavel aspoň jeden úkol: zpracovat zralá rajčata. „Ono to není těžké, ale nechce se mi do toho,“ prohlásila vyměněná manželka a jedním dechem dodala: „Ta rajčata pořád dozrávají, tak je z toho celodenní program. Pavel je workoholik, já bych to takhle nechtěla.“

Následně přiznala, že sama dřív hodně pracovala, až jí její muž začal vyčítat, že si neodpočine. „Já neumím odpočívat. Já mám ráda prachy a peníze mají rády mě. Mám rozpočet tak šedesát, sedmdesát tisíc. Chodím na nehty, pak mám ráda boty…“ vypočítávala Dominika.

Zatímco Pavel se kamerám svěřil, že montérky svléká každý den Výměny až v deset večer, Dominika si postěžovala, že se v dočasné domácnosti nudí. „Jsou ty dny pořád takové stejné,“ vzdychla.

Večer se Pavel po celodenní práci na zahradě konečně dostal domů a narazil hned na několik nedostatků, které po sobě náhradní manželka zanechala: oběd nechaný celý den na plotně a použité pleny pod dřezem. „Já bych s takovou ženskou nevydržel ani týden. Pro mě je strašně pohodlná,“ zlobil se. „A pak mi řekne, že by si chtěla adoptovat další dítě,“ kroutil hlavou.

Téma adopce nakousla další den sama Dominika. „Chtěla bych rok, nanejvýš dva staré dítě, aby si na mě zvyklo,“ popisovala své plány. Následně vysvětlila, proč by cizí dítě upřednostnila před potomky svého partnera: „Adoptované dítě vychováváš ty. Kdežto když zvýším hlas na Vláďovy děti, tak jemu se to nelíbí, a tak to beru tak, že nejsem jejich máma a nemůžu jim diktovat.“