Manželce šlo v Dubaji o život. Je to pro nás velká lekce, popsal Krajčo

„Já si myslím, že si Karin něco odvezla už odsud z Čech, když jsme tam odlétali. A tam tak dlouho otálela s tím, aby to nějakým způsobem řešila, až se dostala na hranu. Dostala oboustranný zápal plic, který jí pak znemožňoval jak dýchání, tak později i návrat s námi domů,“ popsal Richard Krajčo pro pořad Showtime.

„Bylo těžké na ni koukat, jak se její stav stále zhoršuje. A ona je tvrďák, i když tak nevypadá, takže se to snažila zvládnout sama. Strašně dlouho. A když už mi sama řekla, že potřebuje pomoc, tak jsem se bál, že je skoro pozdě,“ přiznal muzikant a herec.

„Jsem rád, že to dopadlo dobře. My tam naštěstí máme hodně českých přátel, včetně lékařů, kteří nám pomohli a zachránili Karin. Šlo jí o život, lékaři to tvrdí, takže asi ano. Už to ale zvládla, je to dobré. Myslím, že bude mít o čem vyprávět. A myslím, že je to pro nás zajímavá a velká lekce do života. Když najednou zjistíte, jak rychle se někdy situace může zvrtnout,“ dodal Krajčo.

Jeho žena přidala v pondělí večer na Instagram společnou fotografii s manželem. „Už jsme zase spolu. A jsme šťastní. Bylo to dlouhé a náročné, ale každá nemoc může být i požehnání, pokud jí člověk dovolí, aby mu předala své poselství. Děkuju všem za obrovskou podporu, které se mi dostalo,“ informovala Karin Krajčo Babinská s tím, že za týden konečně poletí domů.

Počátkem ledna popsala sledujícím na sociální síti, co se stalo. „Horečka, narůstající bolest na hrudi, dusivý kašel, kdy jsem cítila, jak mi v plicích bublá horká voda. Pár nocí jsem probděla a pár dnů se uklidňovala, že to přejde, než jsem zašla pro pomoc ke kamarádce doktorce. Vytáhla mě hrobníkovi z lopaty, hrály jsme o minuty. Těžký oboustranný zápal plic, covidové plíce. Shodou okolností v dobách nejhoršího covidu zachraňovala tahle paní doktorka lidi na ARO a JIP. Řekla mi, že od té doby horší nález, než ten můj, neviděla,“ popsala.