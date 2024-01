Ta nuda! Je to tady pr*** světa. Vyměněná manželka těžce zvládala samotu

První rodina nové Výměny žije v Beskydech ve vesnici Lubno. Oba partneři trpí nedostatkem respektu ze strany toho druhého.

První rodina nové Výměny žije v Beskydech ve vesnici Lubno, která je součástí Frýdlantu nad Ostravicí. Má zde pronajatý starší dům. Lenka (40) pracuje v živočišné výrobě, její partner Lukáš (31) se živí jako stájník a ošetřovatel skotu. Spolu mají syna Lukyho (6) a dceru Natálku (4).

Rodinu do pořadu přihlásila Lenka. „Měli jsme krizi, manžel pil, byl v léčebně a teď abstinuje. Když pil, tak byl na mě zlý. Říkal mi, že nejsem schopná a že nic neumím, a tím mi narušil psychiku,“ přiznává otevřeně. Lukáš by si zase přál víc respektu. „Žena ke mně moc respekt nemá, protože je starší a myslí si, že musí být všechno podle ní.“

Tatínkovi dali pouta

Deset dní strávil Lukáš s Dominikou (27), která je na rodičovské dovolené. „Spadl mi kámen ze srdce,“ přiznala po seznámení. Příznivý dojem měl i Lukáš, kterého potěšilo, že má náhradní manželka také malé dítě. „Snad ji moje děti neuženou. Jsou hodně živé. Manželka výchově moc nedá a tatínek přijde domů a jenom srovnává.“

Dominika (27) je na rodičovské dovolené. S náhradním partnerem si rozuměla dobře, domlouvala mu však, ať v domácnosti vládne pevnější rukou.

První úkol, který Dominiku v nové domácnosti čekal, byl poněkud netradiční. Musela zabalit do igelitové tašky slepici, která pošla v noci v kurníku. Poradila si s ním hravě: „Kdysi jsme mívali taky slepice a vím, že se to stává. Takže jsem zvyklá.“

Celý první den strávila Dominika sama s dětmi a nemohla si je vynachválit. Hrály s ní hry a pomáhaly s přípravou oběda. Lukáš byl po příchodu z práce viditelně překvapený, že nezlobily. „Ne moc často jsou děti v klidu. Manželka to neřeší, ale mně to třeba vadí,“ svěřil se.

U jídla se Dominika dozvěděla, že oběd chystá Lenka jen sobě a dětem a na Lukáše se podle jeho slov „zapomíná“. „To mě třeba překvapilo. Já jsem zvyklá, že se dává na stůl všem,“ okomentovala zvyklosti druhé rodiny.

Lukáš se o svých problémech rozpovídal i při následné procházce. „My doma jako tým moc nefungujeme. Já jsem pořád v práci, honím peníze a manželka se stará o děti.“ Oba dočasní manželé se shodli, že by si s nimi měla Lenka víc hrát, aby se nenudily.

„Je mi ho líto. Přijde mi jako hrozně fajn chlap, který se rozhodl změnit kvůli dětem. Ale vždycky musí změna nastat na obou stranách. Ne že se jedna změní a druhá se nechá být,“ hodnotila později Dominika.

Pro situaci v rodině měla pochopení i kvůli tomu, že sama měla náročné dětství. „Maminku jsem měla psychicky nemocnou kvůli tatínkovi, který ji psychicky týral. A tatínek byl věčně v práci nebo pil,“ svěřila se.

Do vyprávění se vložil malý Luky: „Táta taky pil a maminka na něho zavolala policajty. A ti mu dali pouta.“ „Myslím, že je dobře, že se šel léčit,“ přemýšlela Dominika. „Ví, co udělal za chyby, a snaží se je napravit kvůli dětem. Protože je má rád a nechce o ně přijít. Ale asi mu to ta partnerka ne vždycky ulehčuje.“

Při další vhodné příležitosti se ho zeptala, jestli nepřemýšlí, že by šli s Lenkou od sebe. „Kdybych se sebral a odešel, tak bych nechtěl, aby byly děti jen s ní. Hodněkrát jsem byl na záchytce a měl jsem sem zakázaný přístup. A na sociálce mi řekli, že když se jednou napiju, tak děcka uvidím jednou měsíčně, a ještě s dozorem. Na střídavé péči bychom se museli dohodnout oba dva,“ přiznal Lukáš.

Už toho mám dost

Ve změně režimu si Dominika přála, aby byl Lukáš vůči dětem víc neústupný, dále aby vyměnil rozbitou televizi a pověsil v koupelně nové zrcadlo. Druhý požadavek mu děti nezapomněly neustále připomínat: „Televize, televize, tele, tele, televize,“ recitovaly další den jednohlasně.

„Začínám být unavená. Ale jenom když tu je Lukáš,“ prohlásila Dominika. „On se snaží být tvrdý, ale ony ho začnou tahat a rvát a on prostě jde. Jestli tady chtějí nastolit nějakou změnu, tak tohle k ní prostě nevede.“ V dočasné rodině zavedla nové pravidlo: když budou děti zlobit, za trest musí dělat dřepy. V Lubně se tak po zbytek Výměny dřepovalo několikrát denně.

Lukáš byl podle přání náhradní manželky nesmlouvavý, i když malý Luky při dřepování usedavě brečel. „Máš ode mě velký palec nahoru. Tohle se ti opravdu povedlo, táto,“ chválila ho Dominika.

Zároveň však nedočkavě vyhlížela konec Výměny. Osmý den celý proplakala. „Už toho začínám mít dost. Přijdu si tu úplně vniveč. A mám dost i těch dohadů dětí,“ svěřila se. „Když budeš mít dvě děti, tak uvidíš, že to bude to stejné,“ utěšoval ji Lukáš. Na závěr Výměny přestalo po dlouhé době pršet a i Dominičina nálada se zlepšila. S rodinou si dokonce užila návštěvu zoo.