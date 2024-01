Asi jiná mentalita. Tady se to bez facky neobejde, prozradil náhradní manžel

Mirka je podle svého partnera Honzy workoholička.

První rodina nové Výměny žije ve Švédsku v rodinném domku na břehu Baltského moře ve městě Söråker. Mirka (34) pracuje v obchodním centru na oddělení internetového nákupu. Jejího manžela Honzu (41) živí lesní průmysl. Společně vychovávají Tadeáše (8) a Terezku (7). „Byl to můj sen. Výměnu manželek sledujeme strašně dlouho a chtěla jsem si to zkusit,“ vysvětlila Mirka, co je vedlo k poslání přihlášky do pořadu.

Honza bydlí ve Švédsku už od roku 2010, po třech letech se za ním přistěhovala i Mirka, se kterou se seznámil přes internet. A právě život daleko od příbuzných je v této domácnosti kamenem úrazu. „Nemáme rodiče ani sourozence, kteří by nám občas pohlídali děti. A tím pádem na sebe nemáme vůbec čas,“ zoufala si Mirka.

Kdyby tu byla žena, nikam bychom nejeli

Deset dní strávil Honza se Simonou (39), která za ním přijela z Ostravy a momentálně je nezaměstnaná. Už první okamžiky výměny pro ni byly mimořádně stresující, vůbec poprvé totiž letěla letadlem. Domeček u moře se jí však hned zalíbil. „Je to tu krásné, čisté, voňavé,“ rozplývala se.

Simona ještě po příjezdu do Söråkeru tápala, kde se to vlastně ocitla. „Nevím, kde je Stockholm,“ svěřila se kamerám už na letišti a při čtení manuálu přiznala, že neví, kde je Švédsko. „Kde je Švédsko?“ ptala se hned po seznámení Honzy. Malý Tadeáš jí ho ukázal na mapě. „Jsem ráda, že jsem tak daleko. Konečně něco zažiju,“ usmívala se.

Další den ráno Honza seznámil Simonu se zvyklostmi týkajícími se školy. Děti si do ní nesmí nosit sladkosti – ani džusy nebo limonády. V batůžcích mají jen svačinu, všechny učebnice si nechávají ve škole. Byť vše vyslechla, chystání dětí nechala Simona na tatínkovi a sama si šla raději zakouřit na terasu.

V nové domácnosti na ni čekala řada výzev, musela si třeba poradit s pračkou s nápisy ve švédštině. Podobný problém nastal také při vaření. „Vůbec nevím, co to je. Je to sůl?“ lízla si bílého prášku z dlaně Simona. S dokončením prvního oběda jí tak pomohl Honza.

Odpoledne vyrazila rodina k moři a zbytek dne se nesl ve znamení odpočinku u televize. Na to Honza nebyl zvyklý: „Mirka si toho na sebe dává hodně, pracuje, pracuje, pracuje. My pořád jdeme dopředu. Tam dvě práce, tam extra práce… Asi bychom se měli uvolnit, spokojit se s tím, co máme, a být v klidu.“ Jeho žena se po příchodu z práce údajně rozčílí vždy, když něco není na svém místě.

Honza chtěl náhradní ženě ukázat vše, co jeho nová vlast nabízí. Vzal ji ke známému do venkovní vířivky i na ledovou koupel v zamrzlém jezeře. Simona raději všechno pozorovala zpovzdálí. „To je strašné, já se třepu i za něj,“ zoufala si, když její dočasný choť lezl do ledové vody. „Je mi líto, že tu nejsme s Mirkou, ale kdyby tu byla Mirka, tak bychom nikam nejeli, protože by zítra musela do práce,“ přemýšlel mezitím Honza.

Soužití s pohodovou Simonou mu podle všeho vyhovovalo. „Já ležím na gauči, to je skvělý! Dva dny volno a manželka, která je doma a nechodí do práce… Prostě rodinná pohoda, paráda,“ pochvaloval si. „Jsem rád, že je na děti přísná. Řekl bych, že je důsledná a ví, co ty děti mají chtít dělat,“ pokračoval ve své ódě na náhradní manželku.

„Mirka by si mohla uvědomit, že po deseti letech ve vztahu by mohla přestat vychovávat mě, ale mohla by vychovávat děti,“ dodal. „Až tohle Mirka uvidí v televizi, tak se jí to líbit asi moc nebude,“ hodnotila jeho nadšení Simona. „Ale on je fakt nešťastný. Je mi ho líto.“

I ona přitom měla čas zhodnotit své blízké, především děti. Tížil ji totiž pocit, že některé z nich nefungují tak, jak by měly, protože neměla možnost je vychovávat. „Bývalý mi tři děti vzal, protože se něco stalo. Já jsem se šla léčit a on mi je mezitím vzal. Teď si postupně všechny beru zpátky,“ přiznala v slzách.

„Po devíti letech se rozhodl, že mi je dá zpátky s jedním kufrem,“ vysvětlila. Se současným partnerem údajně nemají ani kousek soukromí, protože se vše včetně uspořádání bytu snaží podřídit požadavkům dětí.

Je to sebestředný chlap

Pro druhou část Výměny si Simona nachystala několik požadavků: aby ji Honza zasvětil do výroby videí na YouTube, aby s rodinou vyrazili do města a znova k moři.

První přání jí náhradní manžel splnil hned další den. „Na svém kanále mám videa ze života a snažím se spojit Česko a Švédsko,“ vysvětloval. Jejich výrobě se věnuje třikrát do týdne. „Zdraví vás blbec ze Švédska! Jsem inženýr, ale hlášky mám jako debil,“ zaznělo v ukázce, kterou Simoně pustil. Nakonec se mu povedlo náhradní manželku přemluvit, aby s ním natočila úvodní hlášku pro nový díl.

Během uklízení terasy se Honza Simoně svěřil, že zatímco on budoucnost své rodiny vidí ve Švédsku, jeho žena by se nejradši vrátila na rodné Slovensko. „To je hodně velký problém, že Mirka není smířená, že tady bydlí, proto jim to ani neklape,“ mínila náhradní manželka.

Honza Simoně splnil i další přání: vzal ji k moři a do města. Na dalekém severu se jí zalíbilo: „Vyhrála jsem loterii, chce se mi až brečet. Nechce se mi domů, chtěla bych tu žít.“ „Přešlo by tě to,“ namítal Honza. „Ne, mít tady rodinu, tak bych tu klidně žila,“ trvala si na svém Simča.

Během posledních pár dní na ni však dopadl splín. Nechtěla se bavit s přáteli, které Honza pozval, ani jít na výletě k vodopádu. „Já bych s Honzou nemohla být, protože je to pro mě sebestředný chlap. Rozkazuje, všechno musí být podle něho,“ vysvětlila svou špatnou náladu a náhlou odtažitost.