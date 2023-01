Pět letošních předsevzetí pro lepší sex, která se dají snadno splnit

Novoroční předsevzetí lze ve většině případů přirovnat k vynalézavému masochistickému mučicímu nástroji. Rozhodnete se, že od prvního ledna držíte dietu, začnete konečně (po kolikáté už?) chodit pravidelně cvičit nebo se učit cizí jazyk.

Jenomže entuziasmus vás po pár týdnech opustí a z bohulibého předsevzetí se stane spíš otravná povinnost, kterou dříve či později vzdáte, aby ji vystřídal pocit selhání a méněcennosti.

Taky to znáte? Troufneme si tvrdit, že něco podobného zažila každá z nás. Co si ale dát letos taková předsevzetí, jejichž dodržování bude zábavné a ještě zlepší váš sexuální život? To už je jiná, nemyslíte? Tak směle do toho, zaručujeme vám, že pokud se budete držet alespoň některých bodů z našeho seznamu, brzy se začnete cítit mnohem lépe a váš milostný život se stane mnohem víc vzrušujícím.