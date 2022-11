Kdy přichází do peřin ta největší divočina? Prožívání sexu napříč generacemi

Pamatujete si na své první sexuální zážitky? Zrovna nedávno jsem přemýšlela nad tím, proč jsem se jako adolescentka milovala tak často a bez výmluv, když jsem z toho vlastně nic moc neměla. Docela přesně si ale vzpomínám na svůj první orgasmus. To vám byl tak silný zážitek, že bych ho i teď dokázala detailně popsat – stejně jako třeba zápis do první třídy nebo první operaci pod celkovou narkózou.

Přesně si vybavuju prostředí, v jakém se tyhle situace odehrávaly, i na co jsem při tom myslela. Při školním zápise jsem se silně soustředila na jediné: Můžu si domů odnést ten malý diář v hnědém obalu, který leží na lavicích vedle výkresů od prvňáků? Při premiérovém vystoupání na pomyslný Olymp pak: Co se to se mnou sakra děje? A jak dlouho bude tato rozkoš trvat?!