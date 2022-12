Konec nudy v ložnici. Jak v partnerovi zažehnout vášeň a zažít skvělý sex

Vaše ložnice je už dávno místem ticha a nudy? Rychle s tím něco udělejte!

Žena dvou tváří

Nalijme si čistého vína, v dlouhodobém partnerství si přirozeně zevšedníme. Kromě toho cítíme, že máme drahou polovičku jistou, takže podstatně méně dbáme o svůj vzhled. Jenže právě v zevnějšku tkví ono kouzlo, jak opětovně nastartovat jeho libido.

Každý den mu vaříte večeře, obhospodařujete domov, vychováváte děti, ale vděk ani sex nikde? Tak to bohužel bývá. Jestli prahnete po orgasmu, musíte buď k sousedovi, nebo se převtělit z maminy v teplákách do rajcovní potvory. To na pány tvorstva prostě funguje.

Naneste výraznější make-up, nalakujte nehty na rudo, oblečte smyslnější módní kreaci. Nezapomeňte na sexy krajkové prádlo a obuv na vysokém podpatku. Prvoplánový vzhled vždy zaboduje. Děti odvezte k babičce a až přijde partner z práce domů, ukažte mu, že jste stále ta rafinovaná žena, které to nesluší pouze u plotny.