Jste závislí na mobilu? Dejte si digitální detox, pomůže to vašim vztahům

Je to přesně deset let. Fakt jsem ho milovala. Až na to, že on se místo v mých očích zhlížel ve svém smartphonu. Doma, v tramvaji, v baru, skoro pořád. „Myslíš, že kdybych si ten mobil přivázala na čelo, mohli bychom aspoň předstírat, že koukáš na mě?“ zeptala jsem se ho vztekle v kavárně.