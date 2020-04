____________________________________________________________

Oxfordský slovník vysvětluje digitální detox takto: „Doba, během níž se osoba záměrně vyhýbá používání elektronických zařízení, jako jsou chytré telefony, počítače a tablety, čímž se snaží snížit stres a více se zapojit do sociální interakce ve fyzickém světě.“ Převedeno do srozumitelného jazyka, zkrátka si vypnete telefon, začnete si s druhými povídat a konečně žít!

Více spánku, času i energie

Málo spíme, nic nestíháme, jsme unavení, nedokážeme se soustředit. Ne za všechno mohou digitální technologie, ale na našich problémech mají lví podíl. Je například dokázáno, že modré světlo z displejů telefonů a tabletů narušuje produkci spánkového hormonu melatoninu. Pokud v posteli ještě desítky minut koukáme do telefonu, čteme si zprávy a sjíždíme příspěvky na Facebooku, hůř se nám pak usíná a náš spánek je méně kvalitní. Ale ani přes den není prst na displeji velká výhra. Neustálé přijímání nových informací náš mozek nestíhá zpracovávat, což vyvolává permanentní stres, frustraci a tříštění pozornosti. Když se zabereme do práce, trvá asi jen osm minut, než pocítíme nutkání opět zkontrolovat telefon. Mrknout na rozsvícený displej si neodpustíme, ani když si povídáme s přáteli, jsme na večeři s partnerem nebo si hrajeme s dětmi. Nemluvě o tom, že máme potřebu tyto okamžiky navíc fotit a hned se s nimi chlubit na sociálních sítích. Jídlo zatím stydne, v partnerovi to pění, děti se nudí…

Mobil aneb Žrout času

Je prokázáno, že za den vezmeme mobil do ruky více než stopadesátkrát! Ještě děsivější údaj ale dostaneme, pokud si zapneme měření doby strávené u obrazovky. Já osobně to mám kolem tří hodin denně. Stydím se, ačkoli jsem ještě stále hluboko pod celosvětovým průměrem. Ten je, podržte se, šest hodin a čtyřicet dva minut denně. To u někoho znamená více času, než věnuje spánku.

Reálný svět vs virtuální

„Používání digitálních technologií, obzvlášť sociálních sítí, je spojeno s degradací mozkových schopností a přímo souvisí s nárůstem úzkosti, deprese a absence řešení problémů. V tomto smyslu se mozek nepřizpůsobuje, ale naopak – degraduje,“ upozorňuje přední český neurolog MUDr. Martin Jan Stránský. Suma sumárum by nebylo špatné se do obrazovek mobilů, tabletů a počítačů dívat méně. Zkusit pozornost zaměřit do reálného světa místo virtuálního a sledovat, jaký efekt to pro nás a naše okolí má. Možná budeme velmi mile překvapeni.

Jak se to dá zvládnout?

1. Ze začátku vám pomůže, pokud si uděláte plán. Naplánujte si, kdy budete mít přes den mobil vy­pnutý a co během této doby budete dělat. Digitální „absťák“, který pravděpodobně přijde, lépe zvládnete, pokud se budete dobře bavit nebo se věnovat nějaké smysluplné činnosti.

2. Čas bez telefonu postupně prodlužujte. Mobil zkuste nechat vypnutý ještě půl hodiny po skon­čení lekce jógy, a užijte si procházku domů bez vyřizování toho, co vám během psa hlavou dolů přišlo. Po čase si telefon dovolíte vypnout i na celý den.

3. Zapomeňte si občas mobil doma. Až půjdete vyvenčit psa, nakoupit, na hřiště s dětmi nebo na kávu s kamarádkou, nechte si telefon schválně doma. Stejně byste ho přece nepotřebovala, když si chcete s přítelkyní popovídat.

4. Informujte své blízké, že omezujete používání technologií. Budou v klidu, když se vám hned nedovolají, a vy nemusíte přemýšlet, zda jste ně­koho nebo něco nepro­meškali. Důležité infor­mace se k vám stejně nakonec dostanou a to, co tak naléhavé nebylo, klidně počká. Nebo lépe, mezitím se to vyřeší.

5. Určete si dobu, kdy se budete věnovat vyřizování všech notifikací, hovorů a projedete novinky na sociálních sítích. Řekněme, že si svou „úřední dobu“ stanovíte na hodinku dopoledne a hodinku večer (pozor, nejdéle byste mobil měli odlo­žit dvě hodiny před spaním). Anebo si na­stavíte kuchyňskou minutku a na telefon se půjdete podívat kaž­dou hodinu jen na pět minut. Stanovte si režim, který vám vyhovuje, a dodržujte ho. Pomůže vám, když si telefon mimo tento vymezený čas budete nechávat ve vedlejší místnosti.