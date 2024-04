Nejsou obyčejné, jsou lázeňské. Toulavým kočkám pomáhá nový spolek

Dobře to ví Tamara Tóthová, pro kterou je péče o opuštěná nebo zraněná zvířata posláním. Proto jí nebyl lhostejný ani osud koček, které se řízením osudu octly na ulici. Právě ona je předsedkyní zmíněného spolku, který vznikl letos 1. ledna.

Dalšími členy jsou Vladimíra Turková a Kateřina Gaierová. Vydatně jim pomáhají manželé Peškovi, kterým rovněž není osud toulavých zvířat lhostejný.

„Toulavou kočku je třeba nejprve odchytit. Zvíře potom umístíme do pobytové klece ve vytápěných prostorách, které nám poskytlo město. Kontaktujeme veterináře a domluvíme ošetření a kastraci. Po zákroku se o kočky staráme, divoké a zdravé vracíme do jejich lokality. Pokud to není možné, hledáme pro ně nový domov. Nejsme útulek, poskytujeme jen dočasnou péči,“ popsala celý proces Tamara Tóthová.

Připomněla, že jde o poměrně časově a finančně náročnou záležitost. „Město platí veškeré náklady s veterinární péčí. Pooperační starost o kočky ale také není levnou záležitostí. Přivítáme proto jakékoliv dary – finanční i materiální, například stelivo, krmivo a podobně,“ podotkla.

Město zapůjčilo klece

Potíže s toulavými kočkami mají Mariánské Lázně už řadu let. „Máme jako město velké štěstí, že zde působí několik dobrovolníků. Díky jejich obrovskému nasazení a vstřícnosti vedení města došlo k rekordně rychlému založení neziskového spolku, který může problém řešit oficiálně a komplexně. Dík patří také pracovníkům odboru životního prostředí,“ řekl mariánskolázeňský radní Jan Budka.

„Nutno říci, že by naše snahy bez aktivní a nezištné pomoci obyvatel vyšly naprázdno. Zejména manželé Peškovi odvedli v minulých letech velký kus práce,“ konstatoval Miroslav Trégler z městského odboru životního prostředí.

Doplnil, že město spolku zapůjčilo například odchytové či pobytové klece a zajistilo prostory pro umístění koček před a po veterinárním zásahu. Spolek může navíc žádat o dotace a přijímat věcné i finanční dary. Případní dárci mohou kontakty na spolek najít na facebookových stránkách nebo na mariánskolázeňské radnici, konkrétně na odboru pro životní prostředí.

„Od začátku roku už jsme měli v péči více jak tři desítky koček. Kromě těch, které podstupují kastraci, jsou některé ošklivě pokousané od psa, zraněné nebo mají různé zdravotní problémy. Často se potýkají například s průjmy a trápí je paraziti. Už jsme na ulici odchytávali březí kočku, kterou jsme předávali do nového domova, teď nás čeká odchyt kocoura ze zahrádkářské kolonie. Za chvíli se na ulici začnou objevovat bezprizorní koťata. Je to nikdy nekončící boj,“ doplnila Vladimíra Turková.