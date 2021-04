Tipy na jarní úklid těla. Při detoxikaci nestačí jen upravit jídelníček

Zároveň je důležité dodávat dostatek potřebných vitaminů, minerálů, stopových prvků a živin, které podpoří látkovou výměnu, procesy regenerace a zároveň mají antioxidační schopnosti.



Zapomínat bychom ale neměli ani na naši psyché. V současné pandemické době, kdy procházíme abnormální stresovou zátěží, je navíc rozumná jarní očista víc než na místě.

Pestrý, ale odlehčený

Takový by měl být jídelníček v průběhu očisty. Nepřejídejte se, jezte po malých porcích a zvyšte příjem zeleniny a ovoce. Při odlehčovací kúře se samozřejmě vyhýbejte tučným a smaženým jídlům, cukru, bílé mouce, alkoholu, slazeným nápojům, sladkostem, polotovarům a omezte také příjem mléčných výrobků, výjimku tvoří ty kysané a probiotické.

Klíčový je pak pitný režim, který pomáhá s vylučováním odpadních látek z těla. Sem můžete zařadit bylinné čaje, ale také tolik oblíbené smoothies, což jsou skvělé nápoje i pro ty, jimž dělá konzumace zeleniny a ovoce problémy.

Nezapomínejte, že nic se nemá lámat přes koleno, a tak k procesu detoxikace přistupujte s rozmyslem a postupně. Pokud si budete na nový režim zvykat po menších krůčcích, snadněji vypozorujete, co vám dělá dobře a co ne, a je velká šance, že některé z nových návyků plynule zařadíte do běžného života navždy.

Pomůže příroda

Byliny a rostliny jsou plné vitaminů a minerálů, obsahují užitečnou vlákninu, enzymy a mnohé další tělu prospěšné látky pomáhající při jeho očistě a přispívají k psychické pohodě. Ať už čerstvé či v podobě čajů, odvarů, macerátů či sirupů, jsou signifikantním prvkem celého detoxikačního procesu.

Mezi nejznámější a osvědčené očistné bylinky patří pampeliška, kopřiva a ostropestřec mariánský. Vsadit ale můžete i na doplňky stravy s obsahem celíku zlatobýlu, břízy bílé, artyčoku, zeleného čaje či tamarindu.

Pro očištění organismu jsou skvělé také švestková šťáva a šťáva z plodů aronie. Játra detoxikuje i výtažek z kurkumy, tedy kurkumin, který ale není rozpustný ve vodě, a tak jej užívejte společně s jídlem bohatým na zdravé tuky.

Informační dieta

Nemálo z nás je neustále online, ale přemíra informací, elektromagnetické vlny a modré světlo z obrazovek našemu organismu rozhodně nesvědčí. Neustálé sledování sociálních sítí či zpravodajství kromě jiného stojí za pocity úzkosti, nespavostí a depresemi.

Proto při jarní očistě vyzkoušejte i digitální detox a následně z něj vytvořte běžnou psychohygienickou součást života. A jak na to?

Začněte tím, že vymažete všechny nepotřebné kontakty, včetně „přátelství“ v online světě, nepoužívané aplikace, ale i zbytečné fotky.

Mobilní zařízení si neberte s sebou do postele, odložte je mimo dosah minimálně hodinu před spaním. Po probuzení platí totéž – hodinu, kterou byste sjížděli sociální sítě, kontrolovali e-maily, SMS a další, věnujte snídani, protažení se či zkrášlujícím rituálům.

Vypněte si veškerá upozornění a vždy, když to jde, přepněte do režimu letadla. Pomalu přejděte i k tomu, že mobil odložíte například v chodbě a nebudete jej mít neustále při sobě. Bude to těžké, ale zkuste prožít víkend, kdy všechna zařízení, která zahlcují vaši mysl, vypnete a ani jednou se na ně nepodíváte!

Detoxikujte také domov

Je prostor, ve kterém žijete, zahlcen nepotřebným nábytkem, mnohaletou sbírkou časopisů, oblečením, do kterého se již roky nevejdete, vázičkami, figurkami a cetkami z cest? A všimli jste si, že se vám občas špatně dýchá, cítíte se jako nesvobodní a padá na vás pocit stísněnosti? V tom případě potřebuje očistit, respektive provětrat i váš domov.

Než se vrhnete na jarní úklid, projděte domácnost a všeho nepotřebného se zbavte. Zbytečné a nepoužívané věci dejte do sběrných kontejnerů nebo, jsou-li některé ještě funkční, je věnujte někomu, komu poslouží.

Starý nábytek věnujte za odvoz nebo nechte odvézt do sběrného dvora. Nemilosrdně vyházejte všechny lapače prachu a nechte si jen ty, které pro vás mají opravdu nějaký význam.

Knihy, ke kterým se už nikdy nevrátíte, rozdejte přátelům nebo využijte služeb, jako je Knihobot nebo Reknihy. Až se prostor kolem vyčistí, zjistíte, že se očistila i vaše mysl. A i to je jeden z cílů jarní detoxikace.

Tipy navíc, které vám pomohou s očistou 1. Zvyšte příjem antioxidantů, které neutralizují volné radikály.

2. Zkuste praktikovat jógu nebo tai-či, které prospějí tělu, ale i duševní kondici. 3. Poťte se, protože nemalá část toxinů je z těla odplavována potem. 4. Provádějte pravidelný peeling pokožky. 5. Dopřejte tělu (nebo alespoň nohám, pokud nemáte vanu) očistnou koupel s epsomskou solí, koupelovými solemi s obsahem aktivního uhlí či minerálními jíly. 6. Vynikající pro podporu detoxikace je i medová masáž.

