Dopřejte si vztahový detox. Pět tipů, jak nebýt na partnerovi závislá

Role matky a manželky, případně družky umí být únavná. Skloubit zaměstnání, péči o potomky a zajistit fungující chod domácnosti každého čas od času nebaví. Ač máme při ruce pomocníky, jen málokdy je požádáme o výpomoc. Neseme tak na bedrech neuvěřitelnou tíhu. Následkem toho se cítíme nejen psychicky, ale i fyzicky na dně. Tak by tomu ale být nemělo. Vždyť všichni potřebujeme prostor pro vlastní koníčky a především relax. Seberme odvahu a získejme nový, tolik potřebný vzruch do životního stereotypu.

Bezdětné ženy by měly hodit za hlavu obavu z možné nevěry, když budou na víkend pryč. Maminky zase strach o život smečky. Domluvte se s kamarádkou a vyrazte na pár dní pryč. Samozřejmě můžete jet také sama, o to více si vychutnáte sladké ticho. Sice jde o pár dnů, ale i během této krátké doby rodina zjistí, jak moc vás potřebuje. Čím déle budete mimo domov, tím lépe. Ideální by byl alespoň jeden týden. Jen tak všichni zjistí, co vše pro ně děláte. A vám oddych jen a jen prospěje.