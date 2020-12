Jak se stát vládkyní své hlavy? Zkuste vypnout a věnujte se psychohygieně

Začněme otřepaným klišé, které proběhlo stovkami filmů a knížek, a přesto je pořád stejně vtipné. Je to už týden, co jste si s novým známým úžasně pokecali u vína, možná i zašli ještě trochu dál, a on na odchodu řekl: „Ozvu se ti.“ Jo, zažila jsem chlapa, který mi volal přesně půl hodiny poté, co za mnou zaklaply dveře. Myslela jsem, že jsem u něj něco zapomněla, ale on mi jen chtěl říct, že jsem skvělá a že se mu už teď stýská. Bylo to poněkud… nezvyklé! A vyklubala se z toho láska mého života.