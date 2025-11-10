Felix Slováček

Autor:
  12:49
Felix Slováček, hudebník, skladatel a dirigent, je známý především jako vynikající klarinetista a saxofonista. Felix Slováček se v roce 1983 oženil s herečkou Dagmar Patrasovou. Syn Felix je hudebníkem. Dcera Anna zemřela po dlouhé nemoci v dubnu 2025, byla zpěvačkou.
Fotogalerie9

Felix Slováček (Karlovy Vary, 4. července 2015) | foto: iDNES.cz Marek Navrátil

Felix Slováček si zvolil klarinet pro své studium na konzervatoři v Kroměříži. Poté studoval JAMU v Brně. Po absolutoriu vstoupil do orchestru Karla Vlacha, kde působil v letech 1968 – 1969. Nejvíce ho ale proslavilo angažmá v orchestru Ladislava Štaidla, doprovázejícího Karla Gotta. Zde začal hrát i na saxofon. Hrou na tento nástroj se zviditelnil nejen u nás, ale i v zahraničí. Štaidl mu totiž jako výraznému instrumentalistovi dával prostor k sólovým výstupům během Gottových koncertů.

Od 70. let Felix Slováček vydával vlastní sólová alba a vystupoval i v jiných hudebních tělesech. V roce 1983 se stal dirigentem Tanečního a jazzového orchestru Československého rozhlasu. Orchestr se přejmenoval na Big Band Felixe Slováčka. Felix Slováček je jeho ředitelem, dirigentem i sólovým interpretem.

Felix Slováček obdržel v roce 2013 od prezidenta republiky medaili Za zásluhy. Roku 2016 neúspěšně kandidoval do Senátu PČR.

Felix Slováček
Felix Slováček a Lucie Gelemová
Dagmar Patrasová a Felix Slováček
Lucie Gelemová a Felix Slováček (22. dubna 2015)
Felix Slováček
9 fotografií

Ochranná ruka nad Dádou se nedá držet donekonečna, říká Felix Slováček

Felix Slováček a Dagmar Patrasová (24. července 2025)

Felix Slováček (82) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvil o manželce Dagmar Patrasové (69) i o hudbě. Skladatel a dirigent, známý především jako vynikající klarinetista a saxofonista, podpořil svou...

30. října 2025  8:25

Zpověď tajemníka. Žil jsem život Karla Gotta, odešel jsem z něj kvůli Ivaně, říká

Premium
Jan Adam

Poprvé Karla Gotta uviděl na pódiu jako jedenáctiletý chlapec, a už tehdy si slíbil, že s ním jednou bude spolupracovat. Jak řekl, tak udělal, nejslavnějšímu českému zpěvákovi všech dob zasvětil...

20. října 2025

V 54 letech zemřel Jan Šatra. Hrál v kapele Laura a její tygři, byl i součástí StarDance

Muzikant Jan Šatra, který byl součástí skupiny Laura a její tygři na archivním...

V pondělí v pouhých 54 letech zemřel trombonista Jan Šatra. Zkušený hudebník, který vedle trombonu hrál i na klavír, působil v kapelách Laura a její tygři, Šum svistu či Yo Yo Band. Lidé si jej mohou...

7. října 2025  9:28

Podvod za miliardy. O peníze přišel Felix Slováček i olympijští vítězové

Felix Slováček na Česko-Slovenském plese (Praha, 17. února 2024)

Řada známých osobností přišla o peníze kvůli praktikám firmy Glocin, která slibovala vysoké zhodnocení úspor. Podvodníkům naletěl například hudebník a saxofonista Felix Slováček či rychlobruslařka...

29. srpna 2025  14:35

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Blízcí i veřejnost se naposledy loučí s nezapomenutelným českým hercem, bavičem...

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

8. srpna 2025  9:01,  aktualizováno  14:07

Už to nezvládám jako dřív, vzkázal Slováček z nemocnice po kolapsu v letadle

Během minulých ročníků si otevření terasy nenechal ujít třeba Felix Slováček

Felix Slováček (82) zkolaboval v letadle cestou z Prahy do Brna. Muzikantovi se na palubě během letu udělalo náhle velmi špatně. Po přistání byl ošetřen na parkovišti a musel být převezen do...

3. července 2025  8:34,  aktualizováno  12:59

Pokoj po Aničce stále voní. Felix Slováček mladší poprvé mluví o ztrátě sestry

Premium
Felix Slováček. Není sporu, že je výborným muzikantem. Vyprávěl, jak ho v...

Není sporu, že je výborným muzikantem. Felix Slováček mladší vyprávěl, jak ho v mládí daleko víc těšila hra na kytaru než na klarinet a že ho saxofon dlouho nezajímal. Taky jsme mluvili o divadle a...

26. června 2025

Je to kruté, do léčebny jsme měli jít všichni tři, říká Patrasová o úmrtí dcery

Herečka a zpěvačka Dagmar Patrasová a její dcera, zpěvačka Anna Julie Slováčková

Dagmar Patrasová přišla počátkem dubna o dceru Annu Julii Slováčkovou. Herečka absolvovala následně na doporučení rodiny měsíční pobyt v psychiatrické nemocnici v Bohnicích, odkud ji před pár dny...

12. června 2025  20:49

Bílá rakev, věnec od Gottové. Na rozloučení se Slováčkovou dorazil i prezident

Do kostela v centru Prahy na posledním rozloučení s Aničkou Slováčkovou dorazil...

Rodina a přátelé se v kostele v centru Prahy rozloučili Annou Julií Slováčkovou. Zpěvačka a herečka, která zesnula v neděli 6. dubna, si přála obřad jen v komorním kruhu pozvaných. Dát poslední...

15. dubna 2025  8:30,  aktualizováno  16:35

Rozloučení s Annou Julií Slováčkovou nebude veřejné. Nechtěla to, uvedl otec

Anna Julie Slováčková (Praha, 2. listopadu 2023)

Pouze v okruhu rodiny a přátel se uskuteční poslední rozloučení se zesnulou zpěvačkou a herečkou Annou Julií Slováčkovou. Sama si to prý tak přála a vše přesně popsala. Včetně přání, aby se tak stalo...

9. dubna 2025  16:12

Slavní rodiče, vážná nemoc a hudba. Jak šel čas s Annou Julií Slováčkovou

Anna Julie Slováčková

Vyrůstala v umělecké rodině, což jí bylo někdy na obtíž. Hlavně když bulvár probíral vztah jejích rodičů. Anna Julie Slováčková, která ve věku 29 let podlehla rakovině, se však dokázala prosadit ve...

6. dubna 2025  23:08

Zemřela Anna Julie Slováčková, vedla dlouhý boj s rakovinou

Anna Julie Slováčková

Po dlouhé nemoci zemřela zpěvačka Anna Julie Slováčková. Dceři herečky a zpěvačky Dagmar Patrasové a hudebníka Felixe Slováčka bylo 29 let. Od roku 2019 se opakovaně léčila s rakovinou. O svém...

6. dubna 2025  21:35,  aktualizováno  22:53

Včera byli Andělé, ale dnes odešel ten největší, loučí se přátelé se Slováčkovou

Anna Julie Slováčková na tiskové konferenci TV Nova (8. července 2019)

V neděli 6. dubna zemřela ve 29 letech po dlouholetém boji s těžkou nemocí zpěvačka a herečka Anna Julie Slováčková. Známé osobnosti vzpomínají na svou kamarádku a kolegyni na sociálních sítích, mezi...

6. dubna 2025  21:59

Patrasová nepřišla na natáčení. Prožívá velké soukromé vypětí, brání ji Cibulka

Dagmar Patrasová (Praha, 12. března 2024)

Dagmar Patrasová (68) nepřišla na domluvené natáčení pořadu Sejdeme se na Cibulce, jehož tématem byl seriál Arabela, ve kterém ztvárnila princeznu Xenii. Moderátor Aleš Cibulka (47) v úterý herečku...

11. února 2025  13:48

Anna Julie Slováčková prchá do New Yorku. Chci vidět americký kýč, říká

Anna Julie Slováčková (křest CD skupiny Vesna, Praha, 16. listopadu 2023)

Zpěvačka a herečka Anna Julie Slováčková (29) se navzdory vážné nemoci, s níž se pere s přestávkami už pět let, nevzdává naděje na úplné uzdravení a pokračuje v pracovním tempu. Zároveň si ale plní...

16. prosince 2024

Rakovinu prsu má mnoho mladých dívek, dělejte si samovyšetření, říká Slováčková

Anna Julie Slováčková v podcastu Bellis Pink Talks (prosinec 2024)

Anna Julie Slováčková (29) promluvila otevřeně o životě s metastatickou rakovinou prsu i o tom, jak moc jí pomohlo setkání s lékařkou z paliativní péče. Popsala, jak se naučila žít přítomným...

10. prosince 2024  11:11

Zemřela první manželka Felixe Slováčka Renée. Bylo jí 76 let

Renée Wevelsiepová (28. března 2003)

Bývalá manekýna a herečka Renée Wevelsiepová v pondělí zemřela, bylo jí 76 let. Podle Blesku, který o úmrtí informoval, před lety prodělala mozkovou příhodu a trpěla delší čas neprůchodností žil. S...

21. srpna 2024  10:06

O fackách s Bartoškou i rozkolu s Heřmánkem. „Hrudníkář“ Zedníček vypráví

Premium
Obdivuje klauny, kteří umějí všechny kejkle,a ještě k tomu dokážou lidi...

Raději plánuje, než se hrabe v minulosti. I tak ho celý život provází a hezké vzpomínky vyvolává vůně rodné kovárny či domácích zabijaček. Teď se těší na další komedii, ve které si zahraje v pražském...

2. června 2024

Vzala jsem na milost paruky a těším se na chemoterapii, říká Slováčková

Anna Julie Slováčková při natáčení svého nového klipu (květen 2024)

Zpěvačka a herečka Anna Julie Slováčková (28) se fanouškům ukázala po dlouhé době s blond hřívou. Pro pořad ShowTime na CNN Prima NEWS prozradila, proč vzala na milost paruky i co si myslí o...

12. května 2024  13:21

My muzikanti bychom se neměli ženit. Rodina pak trpí, míní Felix Slováček

Felix Slováček na Česko-Slovenském plese (Praha, 17. února 2024)

Hudebník Felix Slováček (80) v rozhovoru pro iDNES.cz přiznal, že před lety by ho nenapadlo, že ještě v roce 2024 bude aktivně vystupovat. Skladatel, dirigent a známý klarinetista a saxofonista také...

22. dubna 2024

Prosila jsem o shovívavost a žádná nepřišla, říká Anna Julie Slováčková

Anna Julie Slováčková s tatínkem Felixem Slováčkem a bratrem Felixem Slováčkem...

Anna Julie Slováčková (28) se v rozhovoru pro iDNES.cz svěřila s tím, kdo je pro ni v životě momentálně největší oporou a kde a s kým se cítí nejlépe. Zpěvačka promluvila také o svém otci Felixovi...

7. dubna 2024  11:05

Mámu jsem chtěl pořád chránit. Možná jí uspořádám poctu, říká Felix Slováček ml.

Premium
Felix Slováček ml. diriguje (2023)

Karla Gotta potkal ještě jako malý kluk. Společně odjeli dvě turné. Nyní se Felix Slováček mladší chystá společně se svým orchestrem na koncert Lady Carneval, který připomene Gottovy písně. Zpívat...

14. ledna 2024

Zvrtla jsem si kotník, vysvětluje Patrasová silvestrovskou hospitalizaci

Dagmar Patrasová (listopad 2023)

Herečka a zpěvačka Dagmar Patrasová (67) skončila na Silvestra v nemocnici. Záchranku jí zavolal její manžel Felix Slováček (80). Pro TN.cz uvedla, že si zvrtla kotník. Nový rok musela strávit u...

10. ledna 2024  15:08

Dárky od filharmonie: Adam, Felix či Bedřich

Adam Plachetka v podání nejúspěšnějšího českého basbarytonisty zazní výběr árií...

Komorní filharmonie chystá pro závěr roku nevšední koncerty s mimořádnými hosty. A výjimečnou skladbu pro první abonentní večery v novém roce.

10. prosince 2023

Tentokrát budu tátu dirigovat já, říká pro deník Metro Felix Slováček mladší

Metro.cz
Felix Slováček mladší se naučil na banjo.

Saxofonista a klarinetista Felix Slováček mladší v lednu chystá další koncert s názvem Lady Carneval a největší hity božského Káji. Písně jako Kávu si osladím, Dám dělovou ránu, Kdepak, ty ptáčku,...

5. prosince 2023  19:17

Největšími hity ’božského Karla’ v lednu oživí Ladislav Bubnár

Ladislav Bubnár zazpívá největší hity Karla Gotta v doprovodu orchestru Felixe...

Fanoušci hitů jako Kávu si osladím, Dám dělovou ránu či Kdepak ty ptáčku hnízdo máš se mohou těšit na fenomenální koncert Lady Carneval a největší hity božského Káji, které zazpívá Ladislav Bubnár...

14. listopadu 2023  8:40

Se zesnulým Krečmarem se rozloučili Neckář, Zelenková, Slováček i Patrasová

Václav Neckář a Jitka Zelenková na posledním rozloučení s textařem Eduardem...

Ve Farním sboru Českobratrské církve evangelické na pražských Vinohradech se v úterý uskutečnilo poslední rozloučení s textařem Eduardem Krečmarem. Dát sbohem svému kolegovi a spolupracovníkovi...

31. října 2023  11:45

Jsem zadaná, přemýšlím o mateřství. Anna Slováčková o životě i návratu rakoviny

Premium
Od roku 2019 se opakovaně léčila s rakovinou zpěvačka a herečka Anna Julie...

Za poslední roky ušla Anna Slováčková velký kus cesty. Účinkuje v muzikálech a televizních projektech, před dvěma lety vydala debutové album a taky se vyléčila z rakoviny prsu. Teď vydala a pokřtila...

13. října 2023

Tu svini porazíš, jsme tu pro tebe, vzkazují slavní nemocné Slováčkové

Anna Julie Slováčková (Praha, 4. října 2023)

Čtvrteční oznámení Anny Julie Slováčkové (28) na sociálních sítích, ve kterém popsala, že se jí po čtyřech letech vrátila rakovina, překvapilo její fanoušky i kolegy ze showbyznysu. Pod příspěvkem...

6. října 2023  11:38

Felix je dirigent se vším všudy, říká Patrasová. Rodina natáčela videoklip

Rodina: Dagmar Patrasová, Felix Slováček, Anna Julie Slováčková a Felix...

Zpěvačka Anna Julie Slováčková oslavila 27. narozeniny a natočila společně s rodiči, bratrem i psem Jindřiškou nový videoklip k písničce Pokoj. Dagmar Patrasovou (67) těší, že její dcera bude mít na...

29. srpna 2023

Brácha je ten, kdo v mém životě určuje kvalitu muže, říká Slováčková

Felix Slováček, Anna Julie Slováčková a Felix Slováček mladší na vzpomínkovém...

Zpěvačka Anna Julie Slováčková (27) se na soustředění Muže roku rozpovídala nejen o tom, jak by měl vypadat podle ní ten správný muž. Prozradila také, jak to má s vystupováním, co nového chystá pro...

2. srpna 2023

Felix Slováček: Když se o někom říká, že je proutník, pro ženské je to magnet

Premium
Felix Slováček (Praha, 4. října 2021)

Nedávno oslavil Felix Slováček své osmdesátiny. Energii, vitalitu i smysl pro humor by mohl rozdávat. Virtuos na klarinet a saxofon, dirigent a skladatel v jedné osobě nejen o své kariéře muzikanta,...

5. července 2023

VIDEO: Elán jako mladík. Felix Slováček slavil dvě životní jubilea

Lucie Gelemová a Felix Slováček na Pražském hradě míří na zádušní mši za Karla...

Saxofonista, klarinetista, skladatel a dirigent Felix Slováček oslavil v úterý 2. května s předstihem 80. narozeniny a zároveň 60 let na hudební scéně koncertem v pražské Lucerně. Gratulovat a...

3. května 2023  16:56

S Freudem a Martou Jandovou slavnostně zahájí sezonu v Mariánských Lázních

V Mariánských Lázních letos přichystali velkolepé zahájení sezony, hlavní část

Historické kostýmy, zábava, hudba, květiny, výborné jídlo. Tak má letos vypadat tradiční zahájení letní lázeňské sezony v Mariánských Lázních. Svou jedinečnou atmosféru má tato významná akce i díky...

6. dubna 2023

S Richardem jsme se životem prochechtali, vzpomíná Finková na Genzera

Premium
Linda Finková

Linda Finková se na televizní obrazovky vřítila jako uragán v 80. letech s kolegou Pavlem Nohou. Nazpívali několik hitů, ale po revoluci šli každý po svém. Linda zůstala věrná „kumštu“, jejím...

1. dubna 2023

Návštěvníci slaví 40 let. Seriál skončil u soudu, za Patrasovou se zaručili

Josef Dvořák, Dagmar Patrasová, Josef Bláha a Jiří Datel Novotný v seriálu...

Letos uplyne již čtyřicet let od doby, kdy měl premiéru sci-fi seriál Návštěvníci. V něm čtyři vyvolení cestovali v čase mezi lety 1984 a 2484, aby zachránili lidstvo. To se jim nakonec v příběhu...

31. března 2023
Témata: Alain Delon, Aleš Háma, Barbra Streisandová, Dagmar Patrasová, František Janeček, hospitalizace, Jitka Asterová, Karel Gott, Magazín DNES, Miroslav Donutil, New York, Oldřich Nový, peníze, Prémiové rozhovory, rakovina, Richard Genzer, Sigmund Freud, Tvoje tvář má známý hlas, tygr, videoklip

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.