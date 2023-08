Felix je dirigent se vším všudy, říká Patrasová. Rodina natáčela videoklip

„Písnička Pokoj je o tom, že by každý z nás měl mít v sobě nějaké místo, do kterého si může zalézt, když se necítí dobře. Mít v sobě takový pokojíček, kde bude mít hezké vzpomínky a může se vydýchat a uklidnit,“ popsala Anna Julie Slováčková v rozhovoru pro pořad Showtime na CNN Prima News.

„Ano, i já mám takové místo,“ souhlasí její máma Dagmar Patrasová. Aniččin otec Felix Slováček ho prý naopak nikdy nepotřeboval. „Nic takového jsem neobjevil. Takový pokoj prostě nemám ani v srdci, duši či v hlavě. Jsem pořád na kolečkách, jak se říká,“ vysvětlil muzikant.

Jeho dcera ve svém vnitřním pokojíčku strávila nejvíc času, když se léčila s vážnou nemocí. „Ale zároveň to jsou i momenty, kdy jsem vysílená, kdy už je toho hodně a potřebuji si nějak zameditovat,“ říká Slováčková.

Patrasovou i jejího manžela dceřino rozhodnutí natočit společný videoklip s rodinou moc potěšilo. „Měli jsme radost z toho, že až tu nebudeme, tak na nás bude mít památku,“ řekla herečka a zpěvačka.

„Jsem rád, že mám s Aničkou takové specifické pouto. Dokazují to i stálé společné dovolené, kde si velice rozumíme,“ uvedl Slováček, na což Patrasová se smíchem reagovala s tím, že o dovolených se svým tátou by mohla podle ní pohovořit spíš dcera.

„Vstáváme! Jde se k moři, jde se do stínu, jde se ze stínu… Felix je zkrátka dirigent se vším všudy,“ popisuje herečka, jak ona sama vnímá dovolené s manželem. Muzikant odmítl její slova komentovat.

V klipu Pokoj si zahráli nejlepší přátelé Aničky Slováčkové, její bratr, rodiče a fenka Jindřiška. „Samozřejmě i moje rodina, protože to jsou moji nejbližší lidi. Mám spoustu okamžiků a vzpomínek, kdy jsem se s nimi cítila krásně, kdy jsme se smáli a všechno bylo super. A i když byly nějaké těžkosti ve vztazích, tak to nutně neznamená, že cestu k sobě nemůžeme najít i v budoucnu, nebo že jsme ji k sobě nenašli. Protože tak to prostě není. Doufám, že jsme za tím nejhorším a jsme na cestě k tomu, aby byl klid,“ dodala Anna Julie Slováčková.