Patrasová chce po 40 letech rozvod. Asi se zbláznila, reaguje Slováček

„Důvod je manželovo chování a jeho výmysly v médiích,“ řekla Dagmar Patrasová pro pořad Showtime na CNN Prima News.

Herečka tím nejspíš myslela aktuální výroky svého manžela Felixe Slováčka pro deník Blesk, kde zmínil, že pokud nebude zbavena svéprávnosti nebo nepodstoupí léčbu, tak umře. O rozvodu, který má Dáda v úmyslu ovšem nevěděl.

„Já jsem s ní o tom nemluvil. Já jsem se to dozvěděl teď od vás. Asi se zbláznila, protože v tom mozku, který je neustále napájen… Tak už asi ani neví, co mluví. To je celé co k tomu mohu říct,“ reagoval muzikant.

Dagmar Patrasová plánuje vydat oficiální prohlášení. „Bude asi, až to bude podané. Jak bude mít čas pan doktor, no,“ řekla zpěvačka.

Jak budou vypadat jejich Vánoce, tak zatím není jasné. „Já budu s dětmi u Aničky. A jestli tam Dáda dorazí, tak dorazí. Nevím,“ dodal Slováček, jehož letošní 79. narozeniny zastínila nehoda manželky, při které herečka den před oslavou nabourala do zaparkovaného auta a betonových zábran nedaleko svého domu a odmítla dechovou zkoušku.

Dagmar Patrasová měla blízko svého bydliště na Vinohradech nehodu i na Vánoce 2018. Roli v ní hrál alkohol. Při orientační dechové zkoušce jí naměřili 2,5 promile. Herečka přitom rázně popřela, že by pila. Až později přiznala, že byla v době nehody pod vlivem alkoholu, čehož lituje.

„Ano, pila jsem. A přiznávám, že jsem pila hodně. Byla to jedna z největších pitomostí, které jsem v životě udělala. Nevím, jak mě mohlo napadnout řídit po flámu. Někdy nad ránem jsem si šla lehnout, nemohla jsem usnout, a když jsem konečně usnula, probudil mě syn s tím, že dnes hrajeme,“ řekla Patrasová v lednu 2019.

Kuriozitou bylo, že policisté tehdy díky bouračce zajistili dalšího účastníka nehody, mezinárodně hledaného Ukrajince.