Felix Slováček odehraje koncert se svými dětmi, bude to jejich první

Koncert se koná od 19.30 hodin na platformě Baťova institutu ve Zlíně. Sourozenci Slováčkovi už dva podobné koncerty odehráli sami v Pardubicích a Trutnově. Společné vystoupení s otcem však bude premiérou.

„Předně jsme chtěli udělat tátovi radost, ale současně se chceme koncertem poklonit i jeho městu, které letos slaví 700 let,“ říká Felix junior, jenž si na koncertě nejen zahraje a zazpívá, ale rovněž povede v roli dirigenta zlínskou Filharmonii Bohuslava Martinů.

Zajímavostí je i účast menší filmové produkce, jež v posledních měsících 79letého Felixe Slováčka doprovází nejen na cestách. Hudebník má v plánu zrekapitulovat svůj život v dokumentu či celovečerním filmu. „Natáčí se, všechno je ale teprve na začátku,“ poznamenal Slováček.

Nápadem dětí uskutečnit „rodinný koncert“ právě ve Zlíně byl nadšen. Společně pak vymysleli program, v němž zazní díla klasické, filmové, muzikálové i soudobé světové a české populární hudby. Půjde o směs melodií od Wolfganga Amadea Mozarta, Queen, Adele, Bedřicha Smetany či Divadla Semafor.

„Víte, publikum chce po muzikantech často zahrát pro každého něco, ale právě to má svá úskalí. Nikdy se totiž nedostane na všechny oblíbené autory. My ale máme velkou chuť a dobrou vůli zahrát mix, který se nám líbí a snad osloví a potěší také obecenstvo,“ popsal Slováček. „Když to shrnu kdysi populární průpovídkou, zahrajeme věci od Bacha po Vlacha.“

Na zařazení jedné skladby mu obzvlášť záleželo. Na zlínském koncertě zazní v jeho podání na soprán saxofon skladba Nádherná láska z jeho stejnojmenného alba.

„Tento skvělý song zpíval ve své době Pavel Novák a já ho velmi rád znovu zahraju. Spousta posluchačů tu skladbu už možná ani nezná, píseň totiž vznikla už v sedmdesátých letech, “ připomněl.

Slováčkovi přicestovali do Zlína už v neděli a ve městě nebudou jen koncertovat. „Navštívíme bratra a další příbuzné v rodném domě v Malenovicích, zajedeme si na výlet do Luhačovic a zapálíme svíčky na hřbitově v Mysločovicích, kde jsme pochovali rodiče,“ řekl Slováček.

Do Zlína se často vrací. „Přátel z mládí mám tady stále spoustu. Zrovna nedávno jsem se s nimi setkal na koncertě v Kongresovém centru, kde mě někteří familiárně oslovovali jako za mlada Tondo,“ usmívá se muž, jenž své původní jméno Antonín vyměnil za umělecké Felix až v dospělosti.