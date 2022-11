Tereza Pergnerová se omluvila Karlosovi a Lele za vtípek na Slavíkovi

Moderátorka prohlásila, že zápasník MMA Karlos Vémola byl své ženě Lele věrný alespoň po dobu svatebního obřadu. Šlo o narážku na údajné nevěry zápasníka, o kterých psal bulvár.

„Byl to úžasný večer, ale já teď musím zmínit jednu věc. Protože jsem taková. Na začátku se trefovalo do mě, do spousty lidí s takovým lehkým nadhledem, ale v jednom případě nad tím přemýšlím. To se týká mé poznámky, takového hloupého žertu, že byl Karlos Vémola věrný své ženě po dobu obřadu,“ začala svůj příspěvek v příbězích na Instagramu moderátorka.

Zdůraznila, že vůbec svou poznámku nemyslela zle. Když pak zpětně nad tím přemýšlela, teď by už nic podobného raději neřekla. „Jak jde čas, člověk bilancuje. Já bych se chtěla omluvit Lele a vlastně i Karlosovi, že jsem si to mohla odpustit, možná jsem se nechala strhnout tou atmosférou. Mělo mě něco zarazit. Chci, aby to zaznělo, že je mi to moc líto. Já si Karlose vážím nesmírně a vlastně jsem počítala s tím, že to přijme jako nadhled, lehkost, žert. Teď mě to mrzí. Je mi to líto. Teď bych tento vtip prostě škrtla,“ dodala.

Tereza Pergnerová 60. ročník udílení hudebních cen Český slavík moderovala společně s Ondřejem Sokolem a Alešem Hámou. Z ní samotné si přitom spolumoderátoři dělali legraci, když připomněli její focení pro pornočasopis.