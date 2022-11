Konec jsem neoznámil, čekají nás velké věci, slíbil Ztracený nad Slavíkem

Marek Ztracený se loni poprvé stal „slavíkem“ mezi zpěváky. Letos své prvenství obhájil, posluchači Rádia Impuls navíc vyhodnotili jeho song Originál za Píseň roku. „Je to další díl toho neuvěřitelného seriálu, který se kolem mne děje. Má to fakt hollywoodské rozměry, protože jsem si v životě vysnil spoustu věcí a spoustu se mi jich splnilo. Toto už je ale lehká nadstavba, která mne neuvěřitelně baví,“ uvedl po skončení ceremoniálu.

Aktuální fáze jeho kariéry má před sebou vrchol v podobě tří velkých koncertů v pražském Edenu příští rok. „Doufám, že to všechno bude pokračovat až do Edenu, kde mám velké koncerty. Slibuji všem, že to bude stát za to a že nás čekají ještě velké věci,“ slíbil zpěvák.

Podzimní oznámení velkých koncertů doprovázely zprávy, že Ztracený končí. „Já jsem nikdy neoznámil konec kariéry. Jen jsem řekl, že to na nějakou dobu bude náš poslední koncert,“ vysvětloval. „To neznamená, že něco končí. Moji fanoušci ví, že jsem nic takového nikdy neřekl a doufám, že to nemá vliv na tyto ceny, to bych se styděl,“ dodal sedmatřicetiletý zpěvák.

Lucie Bílá patřila dlouhodobě mezi největší hvězdy ankety předtím, než bylo její vyhlašování na pár let přerušeno. Po loňském druhém místě se letos vrátila do předních pozic a dokonce získala i Absolutního slavíka. „Nečekala jsem ani jedno, ani druhé. Hlavně to druhé bylo obrovské překvapení. Mého dvanáctého Absolutního slavíka mi předával ještě Kája,“ vzpomínala. „Takže mít třináct absolutních a ještě jednadvacet zlatých - to, jak zpívám v písničce od Pokáče Dobrý kafe, není špatný výčet na jednu holku z Otvovic,“ dodala.

„A navíc je to krásná cena. Tohohle si nechám na očích, aby mi připomínal jeden z nejlepších roků, jaké jsem měla. Rok dvaadvacátý,“ uvedla ještě Lucie Bílá ověnčená dvěma cenami.