GLOSA: Slavík si na prahu důchodového věku vypůjčil model Oscarů

Televize Nova sice umí velkoryse propagovat, co jejího jest, od regionálních festiválků až po světový fotbalový šampionát, ale udílení cen je z podstaty nuda, což musela vědět, když tradiční anketu přebírala do své režie. Co tedy vymyslela pro osvěžující změnu? „Budeme bilancovat a vzpomínat.“

Strukturu večera ovšem tvůrci zjevně převzali od filmových Oscarů, a to počínaje úvodním výstupem, s nímž Sokol s Hámou z předtáčky ve vaně přešli na jeviště s tanečníky, s fotografií Karla Gotta a s písní rýmující „dvacet dva - anketa“, o výroku „tenhle večer bude zkrátka k po..ání“ raději nemluvě.