Český slavík hodlá všechny přítomné hned na úvod rozplakat

Letošní ročník Českého slavíka hodlá pořádající televize Nova pojmout ve velkém. Ceny předají Jiřina Bohdalová, Karel Roden či Ester Ledecká, účastni budou i lovci ze soutěžního pořadu Na lovu a na šedesátiletou historii ankety zavzpomínají Karel Vágner, Michael Kocáb či Peter Nagy.

Na úvod zazní píseň od Ondřeje G. Brzobohatého, jejímž cílem je, jak sám autor podotýká: „Rozplakat všechny interprety české populární hudby, kteří budou v sobotu v sále. Myslím, že se nám to povede.“

Tereza Pergnerová, která se společně s dvojkou Aleš Háma a Ondřej Sokol postará o průvodní slovo, dodává, že i kdyby se to nepovedlo, hudba je tak dobrá, že i kdyby hrála jen ona, bude vše v pořádku.

Ztraceného hattrick

Nezbývá než doufat, že divák nezapláče nad výsledky samotnými, byť je třeba mít zas a znovu na paměti, že Český slavík není anketa kvality, nýbrž popularity. Kdo je vidět a slyšet, je populární, tudíž v mysli hlasujících dobrý. Dá se tedy očekávat, že Marek Ztracený znovu uspěje.

V loňském roce se stal absolutním slavíkem a v pěvecké kategorii získal 48 048 hlasů, přičemž druhý Pokáč jich pobral „jen“ 21 377. Ztraceného vítězství bylo drtivé a vzhledem k jeho nedávnému hattricku s vyprodaným Edenem je jasné, že Ztracená rodina, jak si říká jeho fanklub, svého písničkáře podporuje na všech frontách.

Podíváme-li se ještě na loňské výsledky, uspět by teoreticky mohl i Pokáč, jemuž do karet hraje nedávný koncert v O2 areně. Richard Krajčo je rovněž stálice. Kryštof se loni připomněl albem Halywůd, na němž pokračuje v trendu dusavých a bezstarostně rozesmátých písniček na první dobrou, což na mainstreamové publikum zabírá.

Mirai v zenitu

Pochopili to i Mirai, kteří loni zvítězili v kategorii Kapely. A opět – po strop naplněná a nadšeně aplaudující O2 arena dokázala, že parta kolem frontmana Miraie Navrátila prožívá zenit své kariéry, k němuž ocenění Český slavík tak nějak náleží.

Matadoři Kabát letos po sedmi letech vydali novou desku, z níž se vylouplo několik jistých hitovek. Největší koncertní halu pokořili před pár dny a nadto se jim dostalo cti doplnit sestavu akce Prague Rocks, v rámci níž příští rok v Letňanech zahrají američtí glam rockeři Mötley Crüe a britští soft rockoví Def Leppard.

Rušno bylo letos i kolem Olympicu a své by k letošními výsledkům mohli říct i Chinaski, kteří mají venku nové album Frihet, na němž se podle vlastních slov konečně prezentují jako soudržný celek.

Co se týče kategorie Zpěvačky, v předchozích ročnících se na prvních třech místech pravidelně objevovala jména Lucie Vondráčková, Ewa Farna a zpravidla vítězka Lucie Bílá. Jak ale naznačilo loňské prvenství Ewy Farne, Lucie Bílá nemusí být onou nezpochybnitelnou „gottovskou“ jistotou. Farna sice nemá rozsah jako Bílá, ale prezentuje se mnohem současnějším, živějším a autentičtějším repertoárem. Její loňské album Umami patří mezi to lepší, co tuzemská popová scéna nabídla.

Forejt a lovci

Druhá zmíněná Lucie, tedy Vondráčková, hudebně nenabídla nikdy nic, o čem by stálo za to vést vážnou diskusi. Vkusem a sebeprezentací zůstala někde v období Marmelády a loni už se respondenti Slavíka vyjádřili jasně. Vondráčkovou nahradila momentálně mediálně mnohem vděčnější Eva Burešová. Není divu, je jí všude plno, hraje v seriálech, zpívá a je také častým hostem společenských tiskovin.

Zatímco Vondráčková nabízí co chvíli dalšího partnera, v případě Burešové si bulvární novináři musejí vystačit s prominentním kuchtíkem Přemkem Forejtem. Nicméně, když už je řeč o něm, nelze nezmínit, že i tento mediální všudybýlek se prezentuje jako zpěvák.

Společně s kapelou Nebe nazpíval songy Stella a Nebe, v obětí s Evou Burešovou a s kapelou Dymytry v zádech zadul do mikrofonu ve skladbě Žena z oceli a je tu také jeho četné kontroverze budící popěvek v reklamě na jistý fastfoodový řetězec.

Čili není úplně vyloučené, že by při slavnostním ceremoniálu mohlo zaznít i jeho jméno. Pokud ne ve zpěvácké kategorii, třeba se stane Objevem roku. Nebo to celé bude jinak a objevem se stane duo lovců Kalkulátor a Kvízová dáma ze soutěže Na lovu. Oba si pod taktovkou Ondřeje Sokola rádi a od srdéčka zapějí.